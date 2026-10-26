Pizza Fan – «Χωριάτικο»: Δέσμευση στις περιουσίες των κατηγορουμένων (βίντεο)

Σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για τις δύο υποθέσεις φοροδιαφυγής, ενώ προστατεύονται οι λογαριασμοί που εξυπηρετούν τη μισθοδοσία των εργαζομένων.

Στην αποτροπή μεταβίβασης ή διάθεσης περιουσιακών στοιχείων από τους εμπλεκομένους στις υποθέσεις που αφορούν την Pizza Fan και την αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο» αποσκοπεί το μέτρο που αποφάσισε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Η απόφαση, την οποία υπέγραψε ο επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, αφορά τα πρόσωπα που ερευνώνται για τις δύο υποθέσεις και περιλαμβάνει τα περιουσιακά τους στοιχεία, τις τραπεζικές καταθέσεις και τις θυρίδες τους.

Η εξαίρεση για τους μισθούς

Παράλληλα, έχει προβλεφθεί να παραμείνουν εκτός της δέσμευσης οι λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται για την πληρωμή των εργαζομένων. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται να συνεχιστεί κανονικά η καταβολή των μισθών, χωρίς οι εργαζόμενοι να επηρεαστούν από τα μέτρα που αφορούν τους κατηγορουμένους. Η ίδια πρόβλεψη ισχύει και για την αλυσίδα «Χωριάτικο», ώστε να διασφαλιστεί η μισθοδοσία του προσωπικού.

Οι δύο υποθέσεις βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών για φερόμενη φορολογική απάτη. Η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων αποτελεί μέτρο στο πλαίσιο της διερεύνησής τους και δεν συνιστά από μόνη της απόδειξη ενοχής των κατηγορουμένων.

Πηγή: gazzetta.gr