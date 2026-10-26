«Μουριά»: Κλείνει οριστικά το ιστορικό καφενείο των Εξαρχείων μετά από 111 χρόνια

Τέλος εποχής για τη «Μουριά», το ιστορικό καφενείο στη συμβολή των οδών Χαριλάου Τρικούπη και Καλλιδρομίου στα Εξάρχεια, καθώς οι προσπάθειες να συνεχίσει τη λειτουργία του δεν είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Έπειτα από 111 χρόνια, το στέκι που συνδέθηκε με την ιστορία και την καθημερινότητα της περιοχής ετοιμάζεται να κατεβάσει ρολά.

Η πρώτη άδεια λειτουργίας του εκδόθηκε το 1915 και, έκτοτε, το καφενείο έγινε σημείο συνάντησης για κατοίκους, καλλιτέχνες, φοιτητές και ανθρώπους που συνδέθηκαν με την ιστορία των Εξαρχείων. Ο χώρος διατηρεί αντικείμενα, έργα τέχνης και αφιερώματα από θαμώνες, αποτυπώνοντας τις σχέσεις που αναπτύχθηκαν γύρω από τα τραπέζια του.

Οι προσπάθειες για να σωθεί η «Μουριά»

Το ενδεχόμενο κλεισίματος έγινε γνωστό πριν από μήνες, όταν ο Χρήστος Βάνας, ο έβδομος κατά σειρά καφετζής του καταστήματος, ενημερώθηκε ότι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου επιθυμεί να αλλάξει τη χρήση του χώρου, με στόχο να λειτουργήσει εκεί φαρμακείο. Ο ίδιος προσπάθησε να διασώσει το καφενείο, επιδιώκοντας να κατοχυρωθεί ως διατηρητέο. Στην προσπάθειά του βρήκε τη στήριξη περίπου 7.500 ανθρώπων, οι οποίοι υπέγραψαν το σχετικό αίτημα, ζητώντας να παραμείνει η «Μουριά» κομμάτι της ταυτότητας της πόλης.

Παράλληλα, η Ένωση Επαγγελματιών Εστίασης Αθήνας είχε καλέσει τον Δήμο Αθηναίων και το υπουργείο Πολιτισμού να παρέμβουν, προτείνοντας τον χαρακτηρισμό του καφενείου ως νεότερου μνημείου πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η αντίστροφη μέτρηση για το κλείσιμο αποτυπώθηκε και στην ανάρτηση του καφενείου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η αποκαθήλωση. Για όσες φορές μας κρατήσατε και σας κρατήσαμε. Αγκαλιά», αναφέρεται στο μήνυμα που συνοδεύει φωτογραφία από την απομάκρυνση αντικειμένων από τον χώρο.

Η ανάρτηση προκάλεσε συγκίνηση και δεκάδες σχόλια από ανθρώπους που συνδέθηκαν με το ιστορικό στέκι, κάνοντας λόγο για το τέλος μιας εποχής. Για όσους πέρασαν από τη «Μουριά», το καφενείο δεν ήταν απλώς ένα μαγαζί στη γωνία της Χαριλάου Τρικούπη και της Καλλιδρομίου. Ήταν ένα σημείο συνάντησης, μνήμης και καθημερινότητας, που ύστερα από περισσότερο από έναν αιώνα ετοιμάζεται να κλείσει ένα μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία των Εξαρχείων.

Πηγή: gazzetta.gr