Πέθανε ξαφνικά ο σκηνοθέτης Διονύσης Φερεντίνος

Σοκ έχει προκαλέσει στο MEGA και στον ευρύτερο χώρο της τηλεόρασης η είδηση της ξαφνικής απώλειας του σκηνοθέτη Διονύση Φερεντίνου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 51 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του NEWS 24/7, ο θάνατός του οφείλεται σε ανακοπή καρδιάς.

Η τραγική είδηση «πάγωσε» τους συνεργάτες του, καθώς ο 51χρονος δημιουργός βρισκόταν αυτή την περίοδο εν μέσω γυρισμάτων για το νέο σίριαλ του καναλιού “Νταντά της γειτονιάς”, ρίχνοντας βαριά σκιά στις ετοιμασίες του σταθμού.

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, όπου η οικογένεια, οι φίλοι και οι συνάδελφοί του θα του πουν το τελευταίο αντίο.

Σε μια τραγική σύμπτωση, η ημέρα της κηδείας του ταυτίζεται με την ημέρα που το τελευταίο του τηλεοπτικό «παιδί» βγαίνει στον αέρα.

Το MEGA αποφάσισε πως η πρεμιέρα της σειράς θα πραγματοποιηθεί κανονικά, ως ελάχιστος φόρος τιμής στο έργο του.

Έτσι, «Η Νταντά της Γειτονιάς» κάνει τη μεγάλη της πρεμιέρα την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου στις 21:00.

Πλέον, μετά το αρχικό σοκ της απώλειας, το κανάλι και η παραγωγή θα ξεκινήσουν την αναζήτηση για τον αντικαταστάτη που θα αναλάβει τη σκηνοθετική καθοδήγηση στα υπολειπόμενα επεισόδια της σειράς.