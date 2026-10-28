Θεσσαλονίκη: Ένταση στο κέντρο κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης διαμαρτυρίας για την εκδήλωση Κασιδιάρη (Βίντεο)

Επεισόδια σημειώθηκαν σήμερα, αργά το μεσημέρι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, λόγω της προγραμματισμένης ομιλίας του Ηλία Κασιδιάρη, σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης.

Συγκεκριμένα μέλη του ΠΑΜΕ και εργατικών σωματείων, άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου, είχαν συγκεντρωθεί στο άγαλμα Βενιζέλου για να διαμαρτυρηθούν για την ομιλία του Η.Κασιδιάρη, στις 17.00. Πρόκειται για αντιφασιστική συγκέντρωση, όπως ονομάζεται. Όσοι συγκεντρώθηκαν στο σημείο προσπάθησαν να φτάσουν στο οδόστρωμα, ωστόσο δυνάμεις των ΜΑΤ που βρίσκονταν στο σημείο τους απώθησαν και σημειώθηκαν επεισόδια, ενώ έγινε και εκτεταμένη χρήση χημικών. Παράλληλα έγιναν και προσαγωγές.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα ΜΑΤ και οι κλούβες παραμένουν στο σημείο, ενώ και η οδός Εγνατία είναι αποκλεισμένη.

Το κάλεσμα είχε γίνει με σκοπό να ακολουθήσει πορεία προς το ξενοδοχείο, όπου έχει προγραμματιστεί η ομιλία του Ηλία Κασιδιάρη.