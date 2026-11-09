Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Ερχονται νοτιάδες, βροχές και θερμοκρασίες έως 25 βαθμούς - Πρόγνωση από την Ολ. Παπαβγούλη

Ο καιρός στη χώρα μας αλλάζει, καθώς μετά τις αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών, η σταδιακή επικράτηση νοτίου ρεύματος θα ευνοήσει τη μεταφορά θερμότερων αερίων μαζών από τη βόρεια Αφρική προς την περιοχή μας, ιδιαίτερα προς τα μέσα της εβδομάδας, οπότε και οι νοτιάδες θα ενισχυθούν σημαντικά.

Έτσι, η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή άνοδο, φτάνοντας σε αρκετές περιοχές σημαντικά υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές να αγγίζουν τοπικά ακόμη και τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Παράλληλα, δεν θα λείψουν και οι βροχές, οι οποίες θα είναι περισσότερες κυρίως στη δυτική Ελλάδα και στην πλευρά του Αιγαίου, όπου κατά διαστήματα θα εκδηλώνονται και καταιγίδες.

Συνολικά, ο καιρός αυτή την εβδομάδα θα χαρακτηρίζεται από αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές, ενισχυμένους νοτιάδες, αυξημένη υγρασία και θερμοκρασίες υψηλότερες από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ενώ δεν θα λείψουν και τα τοπικά φαινόμενα.

Προς το τέλος της εβδομάδας αναμένεται επίσης να ευνοηθεί μια ήπια μεταφορά αφρικανικής σκόνης προς τη χώρα μας.

Δευτέρα 9 Νοεμβρίου – Πέρασμα βροχών από τα δυτικά προς τα ανατολικά, ισχυρότερα φαινόμενα στο Ιόνιο και τα δυτικά παράκτια

Το αβαθές βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας, το οποίο ήδη από χθες άρχισε να προκαλεί φαινόμενα στη δυτική Ελλάδα, σήμερα αναμένεται να επηρεάσει περισσότερες περιοχές της χώρας, καθώς θα κινηθεί ανατολικότερα.

Έτσι, σήμερα, Δευτέρα, αναμένεται ένα πέρασμα βροχών από τα δυτικά προς τα ανατολικά, το οποίο θα επηρεάσει αρκετές ηπειρωτικές περιοχές, με έμφαση στα κεντρικά και βόρεια τμήματα, ενώ έως τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα φτάσουν και στο βόρειο Αιγαίο.

Στις περισσότερες περιοχές οι βροχές δεν θα παρουσιάζουν ιδιαίτερη ένταση. Αντίθετα, θα πρόκειται κυρίως για βροχοπτώσεις ποτιστικού χαρακτήρα, με ήπια ένταση. Εξαίρεση θα αποτελέσει η δυτική χώρα, όπου οι βροχές θα έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και ένταση, ενώ θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στο Ιόνιο και πιθανώς στα δυτικά παράκτια.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη Λευκάδα, την Κεφαλονιά, την ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου, την Κέρκυρα, τους Παξούς, καθώς και στα δυτικά παράκτια της Ηπείρου. Στις περιοχές αυτές αναμένεται να καταγραφούν και αξιόλογα ύψη βροχής, τα οποία όμως δεν θεωρούνται ασυνήθιστα για τα δεδομένα των συγκεκριμένων περιοχών και της εποχής.

Άνεμοι: Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα έχουν εξασθενήσει σημαντικά, με τις εντάσεις τους να μην ξεπερνούν γενικά τα 3 με 4 μποφόρ. Σταδιακά, αρχικά από τα νότια, οι άνεμοι θα αρχίσουν να στρέφονται σε νότιους. Στο Ιόνιο θα επικρατήσουν νότιοι άνεμοι, με εντάσεις έως 6 μποφόρ και βαθμιαία τάση εξασθένησης. Θερμοκρασία: Θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα της χώρας, όπου οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν κοντά στους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, στην υπόλοιπη χώρα θα διατηρηθεί η ψύχρα, ενώ ιδιαίτερα αισθητό θα είναι το κρύο στα βορειοδυτικά, όπου ακόμη και τις μεσημβρινές ώρες θα καταγράφονται μονοψήφιες θερμοκρασίες.

Τρίτη 10 Νοεμβρίου – Λίγες τοπικές βροχές και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

Την Τρίτη αναμένονται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, με λίγες τοπικές βροχές στη δυτική χώρα και περισσότερα φαινόμενα στην πλευρά του Αιγαίου, με έμφαση στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Μάλιστα, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, ιδιαίτερα στην περιοχή των Δωδεκανήσων, δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Προς τις βραδινές ώρες οι νεφώσεις θα αρχίσουν να πυκνώνουν στα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα της χώρας, όπου στη συνέχεια αναμένονται περισσότερες βροχές, ενώ στο βόρειο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και τοπικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Θα επικρατήσουν κυρίως άνεμοι νοτίων διευθύνσεων, με εντάσεις έως 4 μποφόρ, ευνοώντας τη σταδιακή αύξηση της υγρασίας στη χώρα μας. Στα νότια πελάγη οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, φτάνοντας έως τα 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Θα παρουσιάσει αισθητή άνοδο, κυρίως στα ανατολικά, νοτιοδυτικά και νότια τμήματα της χώρας, όπου ο υδράργυρος θα φτάσει κοντά στους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου. Τοπικά, ιδιαίτερα στη νότια Πελοπόννησο, δεν αποκλείεται να αγγίξει ακόμη και τους 23 με 24 βαθμούς.

Στην Αττική, η άνοδος της θερμοκρασίας θα είναι ιδιαίτερα αισθητή, καθώς από τους περίπου 15 βαθμούς των προηγούμενων ημερών οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν κοντά στους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Τετάρτη 11 Νοεμβρίου – Η θερμοκρασία περνά πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα – Επιμένουν οι βροχές και οι καταιγίδες στα δυτικά και το Αιγαίο

Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά μουντός, με νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Δεν θα λείψουν και οι τοπικές βροχές, οι οποίες θα είναι περισσότερες στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα. Στο Ιόνιο αναμένονται καταιγίδες, οι οποίες ενδέχεται να είναι κατά τόπους ισχυρές, ενώ καταιγίδες μικρότερης έντασης αναμένεται να επηρεάσουν και τα δυτικά παράκτια.

Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν λίγες διάσπαρτες βροχές, ενώ περισσότερα φαινόμενα αναμένονται και στην πλευρά του Αιγαίου, με έμφαση στο νότιο και νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου θα εκδηλωθούν και τοπικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Από την Τετάρτη οι νοτιάδες θα αρχίσουν σταδιακά να ενισχύονται, φτάνοντας έως τα 5 μποφόρ, ευνοώντας τη μεταφορά περισσότερης υγρασίας προς τη χώρα μας. Θερμοκρασία: Θα διατηρηθεί πλέον υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Σε αρκετές περιοχές ο υδράργυρος θα φτάσει τους 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας οι μέγιστες τιμές ενδέχεται να ξεπεράσουν ακόμη και τους 24 βαθμούς.

Πέμπτη 12 Νοεμβρίου – Αραιές νεφώσεις, τοπικές βροχές και περαιτέρω ενίσχυση των νοτιάδων

Την Πέμπτη θα διατηρηθεί το ίδιο γενικά καιρικό σκηνικό, με αραιές νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, πιο πυκνές αναμένονται στη δυτική Ελλάδα και στην ανατολική νησιωτική χώρα, όπου θα εκδηλωθούν και τοπικές βροχές. Περισσότερα φαινόμενα αναμένονται στην πλευρά του Αιγαίου, όπου κατά διαστήματα θα εκδηλώνονται και καταιγίδες, κυρίως στα νοτιότερα και νοτιοανατολικά νησιωτικά τμήματα.

Άνεμοι: Οι νοτιάδες θα ενισχυθούν περαιτέρω, φτάνοντας σταδιακά τα 6 με 7 μποφόρ, ιδιαίτερα καθώς θα πλησιάζουμε προς την Παρασκευή. Θερμοκρασία: Θα παραμείνει σταθερά υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές σε αρκετές περιοχές να ξεπερνούν τους 20 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα, στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας δεν αποκλείεται ο υδράργυρος να φτάσει ακόμη και τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Πέμπτη – Παρασκευή: Βαρομετρικό χαμηλό από τη βόρεια Αφρική, ενισχυμένοι νοτιάδες και ήπια μεταφορά αφρικανικής σκόνης

Προς την Πέμπτη και την Παρασκευή αναμένεται να σχηματιστεί ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό στην περιοχή της βόρειας Αφρικής, το οποίο θα κινηθεί βορειοανατολικά. Το συγκεκριμένο σύστημα, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δεν φαίνεται να προκαλεί σημαντική επιδείνωση του καιρού στη χώρα μας από πλευράς φαινομένων. Ωστόσο, η παρουσία και η κίνησή του θα ευνοήσουν τη σημαντική ενίσχυση των νοτιάδων ιδίως την Παρεσκευή, δημιουργώντας έναν διάδρομο μεταφοράς αερίων μαζών από τη βόρεια Αφρική προς τη χώρα μας.

Παράλληλα, αναμένεται να ευνοηθεί και μια ήπια μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως προς το τέλος της εβδομάδας. Έτσι, τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού τις επόμενες ημέρες, ιδιαίτερα από τα μέσα της εβδομάδας και μετά, θα είναι οι ενισχυμένοι νοτιάδες, η αυξημένη υγρασία και οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, ενώ δεν θα λείψουν και οι βροχές, περισσότερες κυρίως στα δυτικά και στην πλευρά του Αιγαίου.