Καιρός: Ανοδος της θερμοκρασίας έως και τους 25 βαθμούς, ενισχύονται οι νοτιάδες - Πρόγνωση από τον Γ. Εμμανουήλ.

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες, με κύρια χαρακτηριστικά την άνοδο της θερμοκρασίας, τους ενισχυμένους νοτιάδες, την αυξημένη υγρασία και τις τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου της ΕΡΤ Γιώργου Εμμανουήλ, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο και προς το τέλος της εβδομάδας θα φτάσει ακόμη και τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου, τιμές πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.