Ερχονται αυξήσεις στα τσιγάρα: Στα 6,5 ευρώ το πακέτο με σταδιακή εφαρμογή των νέων φόρων (βίντεο)

Στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών διαβουλεύσεων βρίσκεται η αύξηση της φορολογίας στα καπνικά προϊόντα, με τις σχετικές αποφάσεις να αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά τις τιμές των τσιγάρων τα επόμενα χρόνια.

Για το θέμα μίλησε ο Κώστας Ιακώβου, πρόεδρος της Ένωσης Καπνοπωλών, Ψιλικών και Ενοικιαστών Περιπτέρων Μακεδονίας, επισημαίνοντας ότι οι συζητήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και περίπου δύο χρόνια.

Όπως ανέφερε, στην πρόσφατη συνεδρίαση του Ecofin, με τη συμμετοχή των υπουργών Οικονομικών των κρατών-μελών, η Μάλτα άσκησε βέτο, μπλοκάροντας ουσιαστικά την προώθηση της πρότασης. Σε προηγούμενη συνεδρίαση, αντίστοιχη στάση είχε κρατήσει η Σουηδία.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι οι διαπραγματεύσεις ενδέχεται να ολοκληρωθούν τον επόμενο μήνα, εκφράζοντας την άποψη ότι τελικά θα υπάρξει συμφωνία για την αύξηση της φορολογίας.

Στα 6,5 ευρώ το πακέτο με χαμηλότερους συντελεστές

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο οι τιμές των τσιγάρων να φτάσουν ακόμη και τα 13 ευρώ ανά πακέτο, ο κ. Ιακώβου διευκρίνισε ότι ένα τέτοιο επίπεδο θα μπορούσε να προκύψει εφόσον εφαρμοστούν οι ανώτατοι φορολογικοί συντελεστές.

Ωστόσο, ο ίδιος τάχθηκε υπέρ μιας πιο ήπιας και σταδιακής αύξησης, προτείνοντας η Ελλάδα να επιλέξει χαμηλότερους συντελεστές. Σε αυτή την περίπτωση, σύμφωνα με την εκτίμησή του, η τιμή του πακέτου θα μπορούσε να διαμορφωθεί περίπου στα 6,5 ευρώ.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη δήλωση του υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη σχετικά με τον χρονικό ορίζοντα των αλλαγών, σημειώνοντας ότι υπάρχει περιθώριο σταδιακής εφαρμογής τους έως το 2036.

Ο κίνδυνος αύξησης του λαθρεμπορίου

Ο πρόεδρος της Ένωσης προειδοποίησε ότι οι απότομες αυξήσεις στη φορολογία ενδέχεται να ενισχύσουν το παράνομο εμπόριο καπνικών προϊόντων.

Όπως ανέφερε, κατά την περίοδο της πρώτης τρόικας, όταν μέσα σε περίπου τρία χρόνια η φορολογική επιβάρυνση αυξήθηκε από το 65% στο 95%, το μερίδιο του παράνομου τσιγάρου στην ελληνική αγορά φέρεται να αυξήθηκε από 3% σε 25%.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τον ίδιο, έκλεισαν πολλά περίπτερα και καταστήματα ψιλικών, ενώ χάθηκαν θέσεις εργασίας, με δεδομένο ότι μεγάλο ποσοστό των επιχειρήσεων του κλάδου είναι ατομικές.

Ο κ. Ιακώβου υπογράμμισε ότι η αύξηση των φόρων θα πρέπει να συνοδευτεί από ενισχυμένα μέτρα κατά του λαθρεμπορίου, ώστε να μην αυξηθεί περαιτέρω η διακίνηση παράνομων προϊόντων. Επισήμανε, μάλιστα, ότι τα λαθραία τσιγάρα ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνες και άγνωστες ουσίες, γεγονός που δημιουργεί πρόσθετους κινδύνους για την υγεία των καταναλωτών.

Μικρά περιθώρια κέρδους για περίπτερα και ψιλικά

Ο πρόεδρος της Ένωσης αναφέρθηκε και στις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχουν οι αλλαγές στις επιχειρήσεις του κλάδου, καθώς τα καπνικά προϊόντα αποτελούν βασικό προϊόν προσέλκυσης πελατών για τα περίπτερα και τα καταστήματα ψιλικών.

Όπως εξήγησε, το περιθώριο κέρδους διαφέρει ανάλογα με τον κωδικό και κυμαίνεται από 2% έως 8%, με τον μέσο όρο να διαμορφώνεται περίπου στο 4%-5%. Μεγαλύτερα περιθώρια καταγράφονται κυρίως σε ορισμένα νεότερα προϊόντα νικοτίνης και στα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού.

Ο κ. Ιακώβου κατέληξε επισημαίνοντας ότι η φορολογική πολιτική θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τόσο τον στόχο της μείωσης του καπνίσματος όσο και τις επιπτώσεις στην αγορά, στις μικρές επιχειρήσεις και στην αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου.

Πηγή: ertnews.gr