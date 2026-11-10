Αχαϊκό ελαιόλαδο: Υπογράφηκε η σύμβαση για την προετοιμασία του φακέλου κατοχύρωσης ως ΠΟΠ

Στην προετοιμασία του φακέλου για την κατοχύρωση του «Αχαϊκού Ελαιολάδου» ως Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) προχωρά η ΑΜΚΕ «ΑΧΑΪΚΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ», μετά την υπογραφή σύμβασης με την εταιρεία «ΑΝΕΛΙΞΗ - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων», η οποία αναλαμβάνει την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη του εγχειρήματος.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Αχαΐας, η συνεργασία αφορά, σε πρώτη φάση, τη συλλογή αντιπροσωπευτικών δειγμάτων ελαιολάδου από ελαιοτριβεία της Αχαΐας, με στόχο τη συγκέντρωση των επιστημονικών δεδομένων που απαιτούνται για την τεκμηρίωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του τοπικού προϊόντος.

Στο πλαίσιο της έναρξης της συνεργασίας πραγματοποιήθηκε, πρόσφατα, ενημερωτική συνάντηση στο επιμελητήριο, με τη συμμετοχή μελών της ΑΜΚΕ, ελαιοπαραγωγών, εκπροσώπων ελαιοτριβείων και της επιστημονικής ομάδας του τεχνικού συμβούλου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκαν η μεθοδολογία, οι προδιαγραφές και ο συντονισμός της δειγματοληψίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί τόσο κατά την πρώιμη συγκομιδή όσο και κατά την πλήρη ωρίμανση του ελαιοκάρπου.

Στην συνάντηση συμμετείχαν ο Νίκος Κουτσούκος, χημικός MSc και πιστοποιημένος γευσιγνώστης ελαιολάδου, ο Παναγιώτης Κάτσαρης, γεωπόνος - βιοτεχνολόγος με ερευνητική εμπειρία στην ελαιοκομία, και ο Θανάσης Κυριαζόπουλος, διπλωματούχος μηχανικός παραγωγής και διοίκησης και ιδρυτής της εταιρείας «ΑΝΕΛΙΞΗ».

Η διαδικασία θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τα ελαιοτριβεία, με καταγραφή των ποικιλιών, των περιοχών προέλευσης και των συνθηκών ελαιοποίησης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αντιπροσωπευτικότητα των δειγμάτων. Οι αναλύσεις θα αφορούν τα φυσικοχημικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του Αχαϊκού Ελαιολάδου.

Στο επόμενο στάδιο προβλέπεται συγκριτική μελέτη των ποικιλιών Κορωνέικη και Αχαϊκή (Κουτσουρελιά), καθώς και γενετική διερεύνηση της δεύτερης, με στόχο την τεκμηρίωση της ιδιαίτερης ταυτότητάς της.

Παράλληλα, με τη συμβολή του ΑΧΕΠΑΝ, συζητήθηκε η διερεύνηση των βιοδραστικών και φαινολικών συστατικών του ελαιολάδου και οι δυνατότητες ανάδειξής του ως λειτουργικού τροφίμου.

Στη συνάντηση τέθηκαν επίσης ζητήματα που αφορούν την επιλογή φιαλών και συσκευασιών, καθώς και τις δυνατότητες διάθεσης του προϊόντος σε αγορές υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως ο τουρισμός υγείας και ευεξίας, η Αργυρή Οικονομία (Silver Economy) και η Οικονομία της Μακροζωίας (Longevity Economy).

Με την υπογραφή της σύμβασης ξεκινά η υλοποίηση του εγχειρήματος, με πρώτο βήμα τη συμμετοχή των ελαιοτριβείων της Αχαΐας στη διαδικασία συλλογής των δειγμάτων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κατοχύρωση του Αχαϊκού Ελαιολάδου ως ΠΟΠ αποτελεί συλλογική προσπάθεια για την ανάδειξη της ποιότητας και της ταυτότητας του προϊόντος και την ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής της ελαιοκομίας στην Αχαΐα.

ΑΠΕ - ΜΠΕ