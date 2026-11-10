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Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2026 19:45

Ανοίγουν αύριο τα 107 καταστήματα της Pizza Fan σε όλη την Ελλάδα

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Ανοίγουν αύριο τα 107 καταστήματα της Pizza Fan σε όλη την Ελλάδα

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Σε πλήρη λειτουργία επιστρέφουν την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου τα καταστήματα της Pizza Fan σε όλη την Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε επίσημα η εταιρεία.

Ειδικότερα, η επαναλειτουργία τους θα ξεκινήσει στις 13:00, εξέλιξη που σηματοδοτεί την επανεκκίνηση κάθε δραστηριότητας στην αλυσίδα με τις πιτσαρίες, έπειτα από την αναστολή λειτουργίας για περίπου τρεις εβδομάδες.

Στη σχετική ενημέρωση γνωστοποιείται ότι τα 107 καταστήματα θα είναι έτοιμα να εξυπηρετήσουν τους καταναλωτές από το μεσημέρι της Τετάρτης, με τις παραγγελίες να πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας και της εφαρμογής της εταιρείας, τηλεφωνικά, αλλά και από συνεργαζόμενες πλατφόρμες διανομής.

Η ανακοίνωση της Pizza Fan για την επαναλειτουργία των καταστημάτων της
«Από αύριο, Τετάρτη 11/11, 107 καταστήματα του δικτύου της Pizza Fan σε όλη την Ελλάδα επιστρέφουν σε πλήρη λειτουργία.

Όλα τα καταστήματά μας θα είναι ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι, έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.

Σας ευχαριστούμε θερμά για τα αμέτρητα μηνύματα στήριξης – η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.

Μπορείτε να παραγγείλετε από το pizzafan.gr, την επίσημη εφαρμογή μας, τηλεφωνικά στο 18 111 ή στο 210 811 2000, καθώς και μέσω των συνεργαζόμενων πλατφορμών».
Πηγή: www.iefimerida.gr

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