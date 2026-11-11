Καρδίτσα: 25χρονος βίασε δύο γυναίκες ενώ ήταν ελεύθερος με όρους για έναν ακόμα βιασμό

Δύο γυναίκες βίασε ένας 25χρονος από την Καρδίτσα, ενώ ήταν ελεύθερος με όρους για ακόμα έναν βιασμό. Ο 25χρονος κατηγορούνταν για τον βιασμό γυναίκας και είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Στο διάστημα αυτό προχώρησε σε δύο ακόμα βιασμούς, τον Ιανουάριο και τον Απρίλιο του 2025. Και οι δύο γυναίκες είχαν κατά το παρελθόν ερωτική σχέση με τον 25χρονο.

Ο πρώτος βιασμός συνέβη στο ασανσέρ της πολυκατοικίας που ζούσε η 27χρονη. Παρότι είχαν χωρίσει, έφτασε στο σπίτι της και μπήκε μαζί της στο ασανσέρ, παρά τις αντιρρήσεις της. Ενώ βρίσκονταν μέσα στο ασανσέρ, το απενεργοποίησε και την βίασε.

Ο δεύτερος βιασμός με θύμα μία 17χρονη συνέβη στο αυτοκίνητό του. Η ανήλικη του ανακοίνωσε ότι δεν επιθυμεί να συνεχίσουν τη σχέση τους, με αποτέλεσμα αυτός να την ξυλοκοπήσει και να τη βιάσει. Μάλιστα, την κράτησε χωρίς τη θέλησή της για ένα διάστημα σε ένα σπίτι.

Αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη

Ο 25χρονος καταδικάστηκε σε 10 χρόνια κάθειρξη για τον αρχικό βιασμό τον Αύγουστο του 2025 και κρατείται στις Φυλακές Γρεβενών.

Τώρα ο 25χρονος θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη για τους δύο νεώτερους βιασμούς, με τις δίκες να αναμένεται να ξεκινήσουν σήμερα στη Λάρισα.

Πηγή: www.documentonews.gr