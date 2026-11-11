«Ανάσα» στα καταστήματα της Pizza Fan: Επαναλειτουργούν έπειτα από 20 μέρες

Επαναλειτουργούν έπειτα από 20 μέρες τα καταστήματα της Pizza Fan στα οποία είχε μπει «λουκέτο» μετά τη πολύκροτη υπόθεση φοροδιαφυγής δίνοντας «ανάσα» σε εργαζόμενους και ιδιοκτήτες των franchise.

Σύμφωνα με το Orange Press Agency, αρκετοί ιδιοκτήτες franchise έχουν ήδη αναφέρει οικονομική ζημία δεκάδων χιλιάδων ευρώ από την παρατεταμένη αναστολή λειτουργίας και αναμένουν αποζημιώσεις από τη μητρική εταιρεία, στην περίπτωση που αποδειχθούν δικαστικά η κακοδιοίκηση και ο κεντρικός μηχανισμός φοροδιαφυγής.

Ιδιοκτήτης franchise Pizza Fan στην Καλλιθέα: «Ήμασταν σε απόγνωση και οι εργαζόμενοι και εμείς - Πληρώσαμε μισθούς και εισφορές από την τσέπη μας»

Στο κατάστημα της Καλλιθέας, ο ιδιοκτήτης franchise, Γιώργος, περιέγραψε τις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές που βίωσε τόσο ο ίδιος όσο και το προσωπικό του, εκφράζοντας συγκρατημένη αισιοδοξία για την επόμενη ημέρα:

«Ήμασταν σε απόγνωση και εμείς και οι εργαζόμενοι. Τώρα έχουμε μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι όλα θα πάνε καλά και θα επανέλθουμε άμεσα σε μια κανονικότητα. Εντάξει, περάσαμε πολύ δύσκολες στιγμές. Όλοι πιεστήκαμε πάρα πολύ και εμείς και το προσωπικό μας. Η ζημιά που έχει προκύψει είναι τεράστια, αλλά ελπίζουμε ότι θα επανέλθουμε σιγά σιγά στην κανονικότητα».

Την ώρα που καταναλωτές έμπαιναν διαρκώς στο κατάστημα για παραγγελίες, σημειώνοντας ότι τους έλειψε η «ωραία και οικονομική πίτσα», ο κ. Γιώργος στάθηκε στη στήριξη του κοινού και στον ρόλο των franchisees:

«Δόξα τω Θεώ ο κόσμος μας στηρίζει. Ξέρουν ότι κάνουμε όλοι μεγάλη προσπάθεια. Ακόμα και εμείς οι franchise ούτως ή άλλως δουλεύουμε μέσα στα μαγαζιά μας. Δεν είμαστε επιχειρηματίες, είμαστε υπάλληλοι - επιχειρηματίες και προσπαθούμε για το καλύτερο».

Ερωτηθείς για την κατάσταση των εργαζομένων και τις πληρωμές τους, υπογράμμισε: «Θεωρώ τουλάχιστον στο δικό μας κατάστημα είναι αρκετά ικανοποιημένοι. Πάντα προσπαθούμε τους εργαζόμενους να τους φροντίζουμε πολύ. Έχουν πληρωθεί όλοι κανονικά το μήνα Οκτώβριο και ευελπιστούμε τώρα να πάει καλά η δουλειά για να μην αντιμετωπίσουμε και προβλήματα τον Νοέμβριο».

Όπως εξήγησε, η μεγαλύτερη δοκιμασία ήταν η απόλυτη αβεβαιότητα και το κόστος που κλήθηκαν να επωμιστούν:

«Το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν η αβεβαιότητα. Γιατί όταν όλο τον Οκτώβριο έχουν χαθεί άπειρα χρήματα, έχουμε πετάξει πρώτες ύλες, πληρώσαμε το προσωπικό από την τσέπη μας γιατί δεν είχαμε είσπραξη για να το πληρώσουμε. Τις εισφορές στο κράτος τις έχουμε πληρώσει, όλα. Αυτό ήταν μια τεράστια ζημιά που δεν ξέραμε πού θα καταλήξει και πού θα κλείσει το βαρέλι».

Παραδέχθηκε μάλιστα ότι υπήρχε έντονος ο φόβος να μην επαναλειτουργήσει ποτέ το κατάστημα: «Ναι, το φοβηθήκαμε από την πρώτη μέρα που προέκυψε όλο το θέμα γιατί δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ποτέ πως μια τέτοια κατάσταση μπορεί να προκαλέσει τόση ζημιά».

Όσον αφορά τη λειτουργία του λογισμικού και τη διαβόητη επιλογή «κέρασμα», διευκρίνισε ότι έχει πλέον καταργηθεί πλήρως:

«Το κέρασμα είναι κάτι σχετικό. Ο γενικός κανόνας είναι ότι εμείς για να δώσουμε μια παραγγελία, το σύστημα δεν μας άφηνε να μην κόψουμε απόδειξη. Σε σπάνιες περιπτώσεις ναι, εμφανιζόταν αυτό το κέρασμα, αλλά δεν ήταν υποχρεωτικό να το πατήσει κανένας. Το έχουν εξαφανίσει τελείως από το σύστημα. Δεν υπάρχει τίποτα και γι' αυτό ελπίζουμε στην κανονικότητα και σε κάτι καλύτερο για ένα καλύτερο μέλλον για όλους μας».

Για το επίπεδο των τιμών, ο ίδιος σημείωσε: «Προς το παρόν παραμένουν οι ίδιες. Έχουν προσαρμοστεί λίγο κάποιες προσφορές οι οποίες ήταν λίγο ασύμφορες στο παρελθόν. Οι τιμές θεωρώ ότι δεν θα επηρεαστούν και αν επηρεαστούν κατά το ελάχιστο δυνατό θα συνεχίσουμε όπως ήμασταν».

Κλείνοντας, απηύθυνε ευχαριστήριο μήνυμα σε πελάτες και προσωπικό: «Τα περισσότερα σχόλια ήταν υποστηρικτικά απέναντί μας. Επομένως, καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο και όλους τους φίλους μας και πρώτα από όλα τους υπαλλήλους μας που μας στηρίξανε από το πρώτο δευτερόλεπτο. Ελπίζουμε να μην τους απογοητεύσουμε πάλι και να μη συμβεί τίποτα άλλο κακό στο μέλλον».

Νικολέτα, εργαζόμενη Pizza Fan: «Πέσαμε από τα σύννεφα με το"λουκέτο", έχουμε οικογένειες - Υπέροχο που λειτουργούμε ξανά»

Στο ίδιο κατάστημα, η Νικολέτα, εργαζόμενη τα τελευταία δύο χρόνια στην Pizza Fan, κατέθεσε τη δική της εμπειρία για τις μέρες του κλεισίματος και την επιστροφή στο πόστο της:

«Είμαι εργαζόμενη στην Pizza Fan. Περάσαμε αρκετά δύσκολα. Καλώς ή κακώς έγινε ό,τι έγινε. Ευτυχώς ξανανοίξαμε. Ήρθαμε στις δουλειές μας. Τα αφεντικά μας εννοείται ότι ξαναπήραν τις δουλειές τους πίσω γιατί χωρίς αυτούς δεν υπήρχε περίπτωση να ανοίξουν τα μαγαζιά. Πρόκειται για μια σταθερή εργασία και ήταν πάρα πολύ δύσκολες αυτές οι είκοσι τρεις μέρες περίπου που ήμασταν κλειστά. Δυστυχώς. Γιατί πίσω μας έχουμε οικογένειες και εμείς, όλο το προσωπικό, όχι μόνο εγώ συγκεκριμένα και εννοείται ότι και τα αφεντικά μας έχουν πίσω οικογένειες. Δεν είναι εύκολο».

Περιγράφοντας το πρωινό της 22ας Οκτωβρίου, όταν μπήκε το αιφνιδιαστικό «λουκέτο», ανέφερε:

«Πέσαμε από τα σύννεφα. Εγώ είχα έρθει για προετοιμασία και απλά φύγαμε. Μας λένε "φεύγετε" και χωρίς να ξέρουμε το γιατί. Μετά το μάθαμε. Δεν είχαμε ενημέρωση και από τη στιγμή που δεν ξέραμε τι γίνεται… σκέφτεσαι πολλά, όπως και το αν θα χρειαστεί να βρεις άλλη δουλειά».

Για τη σημερινή ημέρα της επανεκκίνησης, η ίδια δεν έκρυψε τη συγκίνησή της: «Ήταν υπέροχο, υπέροχο. Έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση με τα αφεντικά μας και μας ενημέρωσαν ότι ξεκινάμε. Εννοείται ότι χαρήκαμε πάρα πάρα πολύ και είμαστε εδώ. Γιατί είναι κρίμα, ήμαστε τόσος κόσμος χωρίς να ξέρουμε το μέλλον μας, τι θα γίνει, τι δεν θα γίνει. Και εννοείται ότι αυτές οι είκοσι μέρες που μείναμε πίσω, μας πάει και εμάς πίσω. Όλους, από τον πιο μεγάλο μέχρι τον πιο χαμηλό».