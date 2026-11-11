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Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2026 20:37

Καιρός: Έρχεται «μίνι καλοκαίρι» με 27άρια

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Καιρός: Έρχεται «μίνι καλοκαίρι» με 27άρια

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Οξείες διακυμάνσεις επιφυλάσσει ο καιρός των επόμενων ημερών, με τον Θεόδωρο Κολυδά να προβλέπει κατακόρυφη αύξηση της θερμοκρασίας σε «ανοιξιάτικα» επίπεδα, προτού πέσει ξανά ο υδράργυρος.

Ο μετεωρολόγος προβλέπει σύμφωνα με το reader πως «Μεγάλες θερμοκρασιακές διαφορές θα παρουσιάσει η χώρα από την Πέμπτη 12 έως την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, με αρκετά υψηλές τιμές αρχικά, αλλά και αισθητή πτώση κυρίως στα βόρεια την Κυριακή.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του ICON-EU, τα οποία επεξεργαζόμαστε, την Πέμπτη και την Παρασκευή οι μέγιστες θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές θα κυμανθούν περίπου μεταξύ 18 και 24 βαθμών, με τις υψηλότερες τιμές στα κεντρικά και νότια. Οι ελάχιστες θα βρίσκονται γενικά μεταξύ 9 και 19 βαθμών, ανάλογα με την περιοχή, με χαμηλότερες τιμές στο εσωτερικό της βόρειας Ελλάδας».

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