Ζεφύρι: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών από δίκτυο 12 κατοικιών - 36 συλλήψεις

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά μέσω δικτύου 12 κατοικιών στο Ζεφύρι προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ., έπειτα από ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στις 7 Νοεμβρίου, με αποτέλεσμα τη σύλληψη 36 μελών της.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., από την πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής διαπιστώθηκε ότι το οργανωμένο δίκτυο δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Μάιο του 2026, χρησιμοποιώντας 12 κατοικίες στην περιοχή του Ζεφυρίου, οι οποίες λειτουργούσαν συντονισμένα ως σημεία διακίνησης ναρκωτικών.

Από την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκαν συνολικά 396 περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών σε άτομα που μετέβαιναν στις συγκεκριμένες κατοικίες για να προμηθευτούν εξαρτησιογόνες ουσίες.

Κατά την επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, αστυνομικοί από διάφορα Τμήματα της Δυτικής Αττικής, καθώς και δυνάμεις της ΟΠΚΕ, της ΕΚΑΜ και της ομάδας ΔΙΑΣ, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου και drone, συνελήφθησαν 36 άτομα.

Σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες, κατά περίπτωση, για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της Αστυνομίας, οι υποψήφιοι αγοραστές επικοινωνούσαν με τα μέλη της οργάνωσης και στη συνέχεια προσέγγιζαν τις κατοικίες για να αγοράσουν ναρκωτικές ουσίες. Ενδεικτικό της δραστηριότητας του δικτύου είναι ότι ελέγχθηκαν 24 άτομα που εξήλθαν από τις συγκεκριμένες κατοικίες και συνελήφθησαν για κατοχή ναρκωτικών.

Παράλληλα, τα μέλη της οργάνωσης είχαν λάβει μέτρα ελεγχόμενης πρόσβασης και αντιπαρακολούθησης, τοποθετώντας πόρτες ασφαλείας, ψηλούς τοίχους, καγκελόπορτες με συρματοπλέγματα και κάμερες επιτήρησης. Επιπλέον, πραγματοποιούσαν περιμετρική επιτήρηση των κατοικιών και έκρυβαν ναρκωτικές ουσίες σε παρακείμενους ακάλυπτους χώρους και οικόπεδα.

Από τις έρευνες στις 12 κατοικίες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 95 γραμμάρια ηρωίνης, 20 γραμμάρια κοκαΐνης, 46 γραμμάρια άγνωστης λευκής ουσίας σε μορφή σκόνης, 47 φυσίγγια, 18 κάμερες με τέσσερα καταγραφικά συστήματα, πέντε ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, ένα αεροβόλο πιστόλι, ιδιόχειρα σημειώματα, μία σιδερογροθιά και πέντε κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ