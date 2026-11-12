Καιρός: Υψηλές θερμοκρασίες, αφρικανική σκόνη και ισχυροί νοτιάδες, που αναμένονται λασποβροχές

Σε ιδιαίτερα υψηλά για την εποχή επίπεδα θα διατηρηθεί η θερμοκρασία στη χώρα μας τις επόμενες ημέρες, με τις θετικές αποκλίσεις να φτάνουν τοπικά ακόμη και τους 7 βαθμούς Κελσίου πάνω από τις φυσιολογικές τιμές για τα μέσα Νοεμβρίου.

Σε αρκετές περιοχές ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 25 και 26 βαθμούς, δημιουργώντας συνθήκες που παραπέμπουν περισσότερο σε προχωρημένη άνοιξη παρά στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του φθινοπώρου.

Ωστόσο, οι υψηλές θερμοκρασίες δεν θα συνοδεύονται από ιδιαίτερα καλές καιρικές συνθήκες. Η αυξημένη υγρασία, οι χαμηλές νεφώσεις, οι κατά διαστήματα ομίχλες, οι ενισχυμένοι νοτιάδες και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης θα διαμορφώσουν ένα μουντό και αρκετά θολό σκηνικό.

Την ίδια ώρα, οι βροχές θα κάνουν αισθητή την παρουσία τους, κυρίως στη δυτική Ελλάδα, όπου κατά διαστήματα αναμένονται και ισχυρές καταιγίδες.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του ΕΡΤnews, Όλγα Παπαβγούλη, από την Κυριακή αναμένεται σταδιακή αλλαγή στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία, με την επικράτηση των βοριάδων στο Αιγαίο, την υποχώρηση της αφρικανικής σκόνης και μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Η επιστροφή, ωστόσο, σε πιο φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες φαίνεται πως δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια.

Μουντό σκηνικό, ομίχλες και νοτιάδες έως 7 μποφόρ

Με αυξημένη υγρασία, χαμηλές νεφώσεις και κατά διαστήματα ομίχλες θα κυλήσει η Πέμπτη, με τον καιρό να παρουσιάζει γενικά μουντή εικόνα. Οι ομίχλες θα είναι περισσότερο έντονες σε κλειστές και προστατευμένες περιοχές του εσωτερικού της ηπειρωτικής χώρας, κυρίως στη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα, όπου τοπικά η ορατότητα θα είναι περιορισμένη.

Οι περισσότερες νεφώσεις θα εντοπίζονται στη δυτική Ελλάδα και στην ανατολική νησιωτική χώρα, όπου αναμένονται λίγες τοπικές λασποβροχές, χωρίς ιδιαίτερη ένταση.

Βασικό χαρακτηριστικό της ημέρας θα είναι η ενίσχυση των νοτιάδων, οι οποίοι έχουν πλέον επικρατήσει στη χώρα, μεταφέροντας θερμότερες αέριες μάζες από τη βόρεια Αφρική. Αρχικά θα φτάνουν τα 6 μποφόρ, ενώ σταδιακά θα ενισχυθούν έως και τα 7 μποφόρ, επηρεάζοντας τόσο τα πελάγη όσο και τις εκτεθειμένες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

Παράλληλα, από την Πέμπτη ξεκινά η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, η οποία θα γίνει περισσότερο αισθητή την Παρασκευή και το Σάββατο, καθώς το νότιο ρεύμα θα ενισχυθεί περαιτέρω.

Παρά τη συννεφιά, η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα για την εποχή. Οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στα ανατολικά και νότια, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να αγγίξουν ακόμη και τους 25 βαθμούς. Λίγο χαμηλότερες θα είναι οι θερμοκρασίες στα δυτικά και βορειοδυτικά.

Παρασκευή: Νοτιάδες έως 8 μποφόρ, αφρικανική σκόνη και ισχυρές καταιγίδες στα δυτικά

Πιο άστατος αναμένεται ο καιρός την Παρασκευή, καθώς η προσέγγιση ενός μετώπου κακοκαιρίας, το οποίο συνδέεται με βαρομετρικό χαμηλό στα βορειότερα γεωγραφικά πλάτη, θα προκαλέσει αύξηση των φαινομένων κυρίως στη δυτική Ελλάδα.

Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία θα ευνοήσει ταυτόχρονα τη μεταφορά θερμότερων αερίων μαζών από τη βόρεια Αφρική, αλλά και την περαιτέρω ενίσχυση των νοτιάδων και της αφρικανικής σκόνης.

Οι περισσότερες λασποβροχές αναμένονται στη δυτική και κυρίως στη βορειοδυτική Ελλάδα. Ιδιαίτερα στο βόρειο Ιόνιο, στα δυτικά παράκτια και στη δυτική Στερεά θα εκδηλωθούν και καταιγίδες, οι οποίες κατά διαστήματα ενδέχεται να είναι ισχυρές.

Λιγότερα και πιο διάσπαρτα φαινόμενα θα σημειωθούν στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, καθώς και σε περιοχές του Αιγαίου.

Οι νοτιάδες θα αποτελέσουν το κυριότερο χαρακτηριστικό της ημέρας, καθώς θα πνέουν με ένταση 6 με 7 μποφόρ σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να φτάσουν ακόμη και τα 8 μποφόρ. Από τις βραδινές ώρες θα αρχίσουν να εξασθενούν από τα δυτικά.

Ιδιαίτερα αυξημένες θα είναι και οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης, κυρίως στη δυτική, την κεντρική και τη νότια Ελλάδα. Η σκόνη δεν θα περιορίζεται μόνο στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, αλλά θα επηρεάζει και τα κατώτερα, επιβαρύνοντας κατά τόπους την ποιότητα του αέρα και περιορίζοντας την ορατότητα.

Σε συνδυασμό με την αυξημένη υγρασία και τις κατά διαστήματα ομίχλες, η ατμόσφαιρα θα παραμείνει θολή και αποπνικτική σε αρκετές περιοχές.

Όσον αφορά τη θερμοκρασία, θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται κοντά ή και πάνω από τους 20 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές. Στα ανατολικά αναμένεται μια μικρή τοπική πτώση, ενώ στα βόρεια ο υδράργυρος ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και τους 25 βαθμούς.

Σάββατο: Καταιγίδες στα βόρεια και θερμοκρασίες έως 26 βαθμούς

Σημαντική επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός το Σάββατο, κυρίως στη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα, εξαιτίας της διέλευσης νέας ατμοσφαιρικής διαταραχής, η οποία θα συνοδεύεται από μέτωπο κακοκαιρίας.

Αρχικά, οι βροχές και οι καταιγίδες θα επηρεάσουν τη δυτική Ελλάδα, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα μετατοπιστούν ανατολικότερα. Από τις μεσημβρινές έως τις απογευματινές ώρες, οι ισχυρότερες καταιγίδες αναμένεται να εντοπίζονται κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Μέχρι το βράδυ θα επεκταθούν και στο βορειοανατολικό Αιγαίο.

Οι νοτιάδες θα παραμείνουν αρχικά ενισχυμένοι, φτάνοντας τα 6 με 7 μποφόρ, ωστόσο μέσα στην ημέρα θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν. Από το απόγευμα, μάλιστα, θα αρχίσει να επικρατεί βόρειο ρεύμα αρχικά στη βόρεια Ελλάδα και στο βορειοανατολικό Αιγαίο, προαναγγέλλοντας την αλλαγή του καιρού που αναμένεται την Κυριακή.

Η αφρικανική σκόνη θα εξακολουθήσει να είναι αισθητή, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Παρά την αστάθεια, το Σάββατο αναμένεται να είναι μία από τις θερμότερες ημέρες αυτής της περιόδου για την ανατολική Ελλάδα. Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά ενδέχεται να αγγίξουν ακόμη και τους 26 βαθμούς.

Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται κυρίως ανατολικότερα της Πίνδου, στην ανατολική Στερεά, στα νοτιότερα τμήματα της Εύβοιας, στην ανατολική Πελοπόννησο, στη Θεσσαλία και στην Κρήτη. Αντίθετα, στη βόρεια Ελλάδα η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Πρόκειται για θερμοκρασίες που θα βρίσκονται σημαντικά πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα για τα μέσα Νοεμβρίου, επιβεβαιώνοντας την ασυνήθιστα θερμή εικόνα του καιρού.

Κυριακή: Επιστρέφουν οι βοριάδες, υποχωρεί η αφρικανική σκόνη

Αλλαγή στο καιρικό σκηνικό αναμένεται από την Κυριακή, καθώς το βόρειο ρεύμα θα αρχίσει να επικρατεί εκ νέου στην πλευρά του Αιγαίου.

Οι βοριάδες θα είναι περισσότερο ενισχυμένοι στο βόρειο Αιγαίο, όπου θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, συμβάλλοντας στην απομάκρυνση των θερμών αερίων μαζών που είχαν μεταφερθεί από τη βόρεια Αφρική, αλλά και στη σταδιακή υποχώρηση της αφρικανικής σκόνης.

Τα φαινόμενα θα είναι περιορισμένα, με λίγες διάσπαρτες τοπικές βροχές, κυρίως στα ανατολικά τμήματα της χώρας. Στο βορειοανατολικό Αιγαίο δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και τοπικές καταιγίδες, κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί, με αποτέλεσμα από την Κυριακή και κυρίως τη Δευτέρα να πλησιάσει ξανά τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Νέα άνοδος της θερμοκρασίας από την Τρίτη 17 Νοεμβρίου

Η επιστροφή σε πιο φυσιολογικές θερμοκρασίες, ωστόσο, φαίνεται πως θα είναι πρόσκαιρη. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα που παρουσιάζει η Όλγα Παπαβγούλη, από την Τρίτη 17 Νοεμβρίου διαφαίνεται νέα τάση ανόδου της θερμοκρασίας, καθώς δεν αποκλείεται να επιστρέψει το νότιο ρεύμα στη χώρα.

Έτσι, μετά από ένα σύντομο διάλειμμα με πιο φθινοπωρινές συνθήκες, ο καιρός ενδέχεται να επανέλθει σε θερμότερο μοτίβο, διατηρώντας τις θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.