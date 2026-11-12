Τι λένε τα ζώδια σήμερα (12/11)

Κριός

Με αισιοδοξία και διάθεση να ξεφύγεις από τα συνηθισμένα σε βρίσκει η Σελήνη στον Τοξότη στον 9ο οίκο σου. Νωρίς το πρωί, το εξάγωνο με την ανάδρομη Αφροδίτη στον 7ο οίκο σου ευνοεί την επικοινωνία με τον/την σύντροφό σου και μπορεί να σας παρακινήσει να συζητήσετε ξανά ένα ταξίδι. Αν είσαι μόνος/η, δεν αποκλείεται να ανανεωθεί η επαφή με κάποιον/α που βρίσκεται μακριά. Αν έχεις παιδιά, μπορείτε να περάσετε όμορφα μαζί και να οργανώσετε κάτι που θα σας ενθουσιάσει.

Ταύρος

Μια οικονομική ή εργασιακή εκκρεμότητα μπορεί να διευθετηθεί πιο εύκολα με τη Σελήνη στον Τοξότη στον 8ο οίκο σου. Το πρωινό εξάγωνό της με την ανάδρομη Αφροδίτη στον 6ο οίκο σου βοηθά να επανέλθει μια συζήτηση για χρήματα που συνδέονται με τη δουλειά σου. Στην πορεία, τα τρίγωνα με τον Αρη και τον Δία στον 4ο οίκο σου σε κινητοποιούν να ασχοληθείς με το σπίτι και τις ανάγκες της οικογένειας. Μπορεί να λάβεις υποστήριξη από τους δικούς σου και να προχωρήσεις σε μια αλλαγή που σχεδίαζες καιρό.

Δίδυμοι

Οι σχέσεις σου αποκτούν ζωντάνια με τη Σελήνη στον Τοξότη στον 7ο οίκο σου και θα έχεις μεγαλύτερη διάθεση να μοιραστείς τη μέρα σου. Νωρίς το πρωί, το εξάγωνο με την ανάδρομη Αφροδίτη στον 5ο οίκο σου ξυπνά τρυφερά συναισθήματα και μπορεί να σας θυμίσει όσα απολαμβάνατε στην αρχή της σχέσης σας. Αν είσαι μόνος/η, μια παλιά γνωριμία μπορεί να σου κινήσει ξανά το ενδιαφέρον. Αργότερα, τα τρίγωνα με τον Αρη και τον Δία στον 3ο οίκο σου ευνοούν τις συζητήσεις, τις συναντήσεις και τις μικρές μετακινήσεις.

Καρκίνος

Πιο ευχάριστα μπορείς να οργανώσεις τις υποχρεώσεις σου με τη Σελήνη στον Τοξότη στον 6ο οίκο σου. Νωρίς το πρωί, το εξάγωνο με την ανάδρομη Αφροδίτη στον 4ο οίκο σου βοηθά να μοιραστούν οι δουλειές του σπιτιού και να βρεθούν λύσεις σε οικογενειακές εκκρεμότητες. Στην πορεία, τα τρίγωνα με τον Αρη και τον Δία στον 2ο οίκο σου ενισχύουν την αποδοτικότητά σου και τη διάθεση να αξιοποιήσεις τις ικανότητές σου. Μια συζήτηση για την αμοιβή σου ή για μια πρόσθετη εργασία μπορεί να σε ενθαρρύνει.

Λέων

Η Σελήνη στον Τοξότη στον 5ο οίκο σου σε κάνει περισσότερο αυθόρμητο/η και πρόθυμο/η να αφιερώσεις χρόνο στη διασκέδαση. Το πρωινό εξάγωνο με την ανάδρομη Αφροδίτη στον 3ο οίκο σου μπορεί να φέρει ένα τρυφερό μήνυμα ή την επιθυμία να επικοινωνήσεις με κάποιον/α από το παρελθόν. Αργότερα, τα τρίγωνα με τον Αρη και τον Δία στον 1ο οίκο σου ενισχύουν την αυτοπεποίθησή σου. Θα διεκδικήσεις πιο άμεσα όσα θέλεις και θα έχεις ενέργεια για μια δημιουργική ασχολία ή για δραστηριότητες με τα παιδιά σου.

Παρθένος

Στο σπίτι και στους δικούς σου ανθρώπους στρέφεται το ενδιαφέρον σου με τη Σελήνη στον Τοξότη στον 4ο οίκο σου. Νωρίς το πρωί, το εξάγωνο με την ανάδρομη Αφροδίτη στον 2ο οίκο σου ευνοεί την επανεξέταση μιας αγοράς ή μιας οικογενειακής οικονομικής εκκρεμότητας. Ισως αξιοποιήσεις αντικείμενα που είχες παραμερίσει και ανανεώσεις το περιβάλλον σου. Στην πορεία, τα τρίγωνα με τον Αρη και τον Δία στον 12ο οίκο σου σε βοηθούν να ασχοληθείς με προσωπικές υποθέσεις και να βρεις ανακούφιση μέσα από την ιδιωτικότητα.

Ζυγός

Μηνύματα και ευχάριστες συζητήσεις δίνουν ζωντάνια στη μέρα σου με τη Σελήνη στον Τοξότη στον 3ο οίκο σου. Το πρωινό εξάγωνο με την ανάδρομη Αφροδίτη στο ζώδιό σου σε βοηθά να εκφράσεις πιο γλυκά όσα αισθάνεσαι και να επαναφέρεις την επικοινωνία με κάποιον/α που σου έχει λείψει. Μπορεί να συζητήσετε μια παλιά παρεξήγηση και με μεγαλύτερη διάθεση να καταλάβετε ο ένας τον άλλον. Αργότερα, τα τρίγωνα με τον Αρη και τον Δία στον 11ο οίκο σου ευνοούν τις επαφές με φίλους/ες και τη συμμετοχή σε κοινές δραστηριότητες.

Σκορπιός

Τα οικονομικά και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων σου σε απασχολούν περισσότερο με τη Σελήνη στον Τοξότη στον 2ο οίκο σου. Νωρίς το πρωί, το εξάγωνο με την ανάδρομη Αφροδίτη στον 12ο οίκο σου μπορεί να σε βοηθήσει να διευθετήσεις με διακριτικό τρόπο μια παλιά εκκρεμότητα. Στην πορεία, τα τρίγωνα με τον Αρη και τον Δία στον 10ο οίκο σου ενισχύουν τη φιλοδοξία και την αποφασιστικότητά σου. Θα έχεις διάθεση να παρουσιάσεις τη δουλειά σου, να διεκδικήσεις καλύτερη αμοιβή ή να αναλάβεις κάτι που θα σε αναδείξει.

Τοξότης

Με τη Σελήνη στο ζώδιό σου και στον 1ο οίκο σου, έχεις διάθεση να κινηθείς, να συναντήσεις κόσμο και να ασχοληθείς με τις προσωπικές σου επιθυμίες. Το εξάγωνο με την ανάδρομη Αφροδίτη στον 11ο οίκο σου ευνοεί την επαφή με παλιούς φίλους και μπορεί να σε φέρει ξανά κοντά σε μια παρέα που σου είχε λείψει. Δεν αποκλείεται να ανανεωθεί και το ενδιαφέρον για μια γνωριμία από το κοινωνικό σου περιβάλλον. Τα τρίγωνα με τον Αρη και τον Δία στον 9ο οίκο σου, ενισχύουν την αισιοδοξία να διευρύνεις τους ορίζοντές σου.

Αιγόκερως

Λίγη περισσότερη ησυχία θα αναζητήσεις με τη Σελήνη στον Τοξότη στον 12ο οίκο σου, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν μπορείς να προχωρήσεις σε όσα σε ενδιαφέρουν. Νωρίς το πρωί, το εξάγωνο με την ανάδρομη Αφροδίτη στον 10ο οίκο σου ευνοεί την επαφή με κάποιον από παλιότερη συνεργασία. Ισως βρεις την ευκαιρία να βελτιώσεις το κλίμα και να επανεξετάσετε μια πρόταση. Στην πορεία, τα τρίγωνα με τον Αρη και τον Δία στον 8ο οίκο σου σε βοηθούν να αντιμετωπίσεις οικονομικές εκκρεμότητες.

Υδροχόος

Οι φίλοι/ες και οι κοινοί σας στόχοι αποκτούν προτεραιότητα με τη Σελήνη στον Τοξότη στον 11ο οίκο σου. Το πρωινό εξάγωνο με την ανάδρομη Αφροδίτη στον 9ο οίκο σου μπορεί να επαναφέρει την επικοινωνία με κάποιον που βρίσκεται μακριά ή τα σχέδια για μια εκδρομή που είχατε αναβάλει. Αργότερα, τα τρίγωνα με τον Αρη και τον Δία στον 7ο οίκο σου δίνουν ζωντάνια στις σχέσεις και στις συνεργασίες σου. Θα βρεις μεγαλύτερη ανταπόκριση σε μια πρότασή σου και μπορείς να οργανώσεις κοινές δραστηριότητες με το ταίρι σου.

Ιχθύες

Νωρίς το πρωί, το εξάγωνο της Σελήνης στον 10ο οίκο σου με την ανάδρομη Αφροδίτη στον 8ο οίκο σου βοηθά να επανεξετάσεις οικονομικούς όρους μιας συνεργασίας ή να συζητήσεις μια εκκρεμή πληρωμή. Μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη διάθεση συνεννόησης για χρήματα και ευθύνες που μοιράζεσαι με άλλους. Στην πορεία, τα τρίγωνα με τον Αρη και τον Δία στον 6ο οίκο σου ενισχύουν την αποδοτικότητά σου. Θα έχεις διάθεση να ολοκληρώσεις δουλειές και να οργανώσεις καλύτερα το πρόγραμμά σου.