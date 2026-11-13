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Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2026 09:11

Ανοιχτά άλλες 4 Κυριακές τα καταστήματα μέχρι το τέλος του έτους (Βίντεο)

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Ανοιχτά άλλες 4 Κυριακές τα καταστήματα μέχρι το τέλος του έτους (Βίντεο)

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Για τέσσερις Κυριακές, μέχρι το τέλος του έτους, θα είναι ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα.

Στο πλαίσιο της Black Friday, την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά την Κυριακή 29/11.

Την επόμενη μέρα, Δευτέρα (30/11), πέφτει η Cyber Monday, άλλη μία ημέρα προσφορών για τους καταναλωτές.

Στο πλαίσιο της εορταστικής περιόδου, τα καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν και τις Κυριακές 13, 20 και 27 Δεκεμβρίου.

Παρότι το εορταστικό πρόγραμμα δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ορίζει ως επιτρεπόμενο ωράριο το: 11:00 έως τις 20:00.

Δείτε το βίντεο της ΕΡΤ:

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