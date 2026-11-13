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Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2026 09:21

Πάτρα: Διασωληνώθηκε βρέφος 4 μηνών που ήταν υποσιτισμένο - Φέρει πιθανά δαγκώματα από τρωκτικά

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Πάτρα: Διασωληνώθηκε βρέφος 4 μηνών που ήταν υποσιτισμένο - Φέρει πιθανά δαγκώματα από τρωκτικά

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Ένα βρέφος μόλις 4 μηνών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο στην Πάτρα και χρειάστηκε διασωλήνωση καθώς ήταν υποσιτισμένο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, το παιδί, το οποίο διέμενε σε καταυλισμό, χρειάστηκε νοσηλεία διασωληνωμένο, ωστόσο η κατάστασή του παρουσιάζει αισθητή βελτίωση.

Οι γονείς του έχουν συλληφθεί και διώκονται με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Αναμένεται να οδηγηθούν σε εισαγγελέα και ανακριτή για την απολογία τους.

Κατά την κρατική τηλεόραση, το παιδί, που έχει πλέον αποσωληνωθεί, θα εξεταστεί εντός της ημέρας από δερματολόγους καθώς έχει στα πόδια του μερικά σημάδια που έχουν προκληθεί, πιθανώς, από δαγκώματα τρωκτικών.

Κατηγορία Κοινωνία
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