Καιρός: Αυξημένη υγρασία, αφρικανική σκόνη και τοπικές καταιγίδες συνθέτουν το σκηνικό - Αναλυτική πρόγνωση από την Αν. Τυράσκη

Οι υψηλές θερμοκρασίες και η αυξημένη σχετική υγρασία διατηρούν το «καλοκαιρινό» σκηνικό του καιρού, ενώ η μεταφορά αφρικανικής σκόνης συνεχίζεται, χωρίς ωστόσο να καταγράφεται έντονο επεισόδιο.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου της ΕΡΤ, Αναστασίας Τυράσκη, οι συγκεντρώσεις σκόνης παραμένουν ελαφρώς πάνω από τα συνηθισμένα επίπεδα, καθώς η μεταφορά της έγινε σταδιακά μέσω των θερμών αέριων μαζών από την Αφρική.

Όπως εξήγησε, δεν πρόκειται για ένα ισχυρό επεισόδιο μεταφοράς σκόνης, όπως εκείνα που συνδέονται με βαρομετρικά χαμηλά στην Αφρική και τους ενισχυμένους ανέμους που μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες σωματιδίων προς τη Μεσόγειο και τη χώρα μας.



Πού θα φτάσει η θερμοκρασία – Πότε αλλάζει το σκηνικό

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στα ανατολικά ηπειρωτικά, κυρίως στην Ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο, όπου ο υδράργυρος θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου και τοπικά λίγο υψηλότερα.

Σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα η θερμοκρασία θα παραμείνει πάνω από τους 20 βαθμούς, ενώ ιδιαίτερα αυξημένες τιμές αναμένονται και στη βόρεια Κρήτη.

Ωστόσο, από το βράδυ θα αρχίσει σταδιακή αλλαγή του καιρού από τα βόρεια, καθώς οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοανατολικούς και η θερμοκρασία θα υποχωρήσει.

Ο καιρός την Κυριακή

Την Κυριακή αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στη βόρεια Ελλάδα, όπου οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν στους 16-17 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσουν περίπου τους 20 βαθμούς, ενώ στα νότια θα αγγίξουν τους 22-23 βαθμούς.

Παράλληλα, λίγες βροχές αναμένονται τις πρωινές ώρες στα βορειοανατολικά, ενώ από το απόγευμα και το βράδυ ένα νέο σύστημα θα προσεγγίσει τη χώρα από τα δυτικά, φέρνοντας εκ νέου βροχοπτώσεις και νοτιάδες.

Σύμφωνα με την Αναστασία Τυράσκη, η αυξημένη υγρασία είναι αυτή που επιβαρύνει περισσότερο την αίσθηση δυσφορίας τις τελευταίες ημέρες, με την αλλαγή των ανέμων και την πτώση της θερμοκρασίας να αναμένεται να βελτιώσουν σταδιακά την κατάσταση.