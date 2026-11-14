Τι λένε τα ζώδια σήμερα (14/11)

Κριός

Η Αφροδίτη επιστρέφει σε ορθή πορεία στον Ζυγό στον 7ο σου και σταδιακά αρχίζεις να βλέπεις πιο καθαρά όσα σε προβλημάτισαν στις σχέσεις και στις συνεργασίες σου. Το προηγούμενο διάστημα μπορεί να αναθεώρησες τις προσδοκίες σου από το ταίρι σου ή να επανεξέτασες μια σχέση από το παρελθόν. Τώρα θα μπορέσεις να καταλάβεις καλύτερα τι αξίζει να συνεχίσεις και πού χρειάζεται να αλλάξεις στάση. Μην περιμένεις πάντως να λυθούν όλες οι διαφωνίες μέσα σε μία ημέρα, ούτε να δοθούν αμέσως οι απαντήσεις που περιμένεις. Aφησε περιθώριο να φανεί η διάθεση των άλλων μέσα από πράξεις.

Ταύρος

Περισσότερη διάθεση να βάλεις σε τάξη την καθημερινότητά σου θα αποκτήσεις με την επιστροφή της Αφροδίτης σε ορθή πορεία στον Ζυγό στον 6ο σου. Ως κυβερνήτης σου, σε βοηθά σταδιακά να ξαναβρείς τον ρυθμό σου και να καταλάβεις ποιες συνήθειες σε εξυπηρετούν και ποιες σε κουράζουν χωρίς λόγο. Στον εργασιακό χώρο, παρεξηγήσεις με συναδέλφους μπορούν να αρχίσουν να ξεκαθαρίζουν, αρκεί να υπάρχει διάθεση συνεννόησης και από τις δύο πλευρές. Υποθέσεις που είχαν μείνει πίσω χρειάζονται ακόμη λίγη υπομονή, γι’ αυτό μην προσπαθήσεις να καλύψεις όλες τις εκκρεμότητες μαζί.

Δίδυμοι

Στα αισθηματικά σου αρχίζει σταδιακά να ξεκαθαρίζει το τοπίο με την Αφροδίτη να επιστρέφει σε ορθή πορεία στον Ζυγό στον 5ο σου. Yστερα από δεύτερες σκέψεις και διλήμματα, μπορείς να καταλάβεις καλύτερα ποιος άνθρωπος σου ταιριάζει και τι σε κάνει να αισθάνεσαι όμορφα. Αν επανεμφανίστηκε κάποιο πρόσωπο από το παρελθόν, δώσε χρόνο για να διαπιστώσεις αν μπορείτε να προχωρήσετε. Αν είσαι σε σχέση, θα μπορέσεις σταδιακά να αποκαταστήσεις την επικοινωνία με το ταίρι σου. Δημιουργικά σχέδια που είχαν καθυστερήσει μπορούν να επανέλθουν στο προσκήνιο.

Καρκίνος

Η ανάγκη σου να αισθανθείς άνετα μέσα στο σπίτι σου αποκτά μεγαλύτερη σημασία με την επιστροφή της Αφροδίτης σε ορθή πορεία στον Ζυγό στον 4ο σου. Οικογενειακές διαφωνίες και παράπονα που επανήλθαν το προηγούμενο διάστημα μπορούν να συζητηθούν με κατανόηση. Θα μπορέσεις να ξεχωρίσεις τι χρειάζεται διευθέτηση και τι διογκώθηκε εξαιτίας της συναισθηματικής σου φόρτισης. Αν σκέφτεσαι μια αλλαγή στον χώρο σου, επανεξέτασε τις επιλογές και το κόστος της, χωρίς να βιαστείς να προχωρήσεις σε αγορές. Ωστόσο, μια υπόθεση σχετική με ένα ακίνητο μπορεί επίσης να αρχίσει να ξεμπλοκάρει.

Λέων

Πιο εύκολα θα βρίσκεις σταδιακά τον κατάλληλο τρόπο να εκφράσεις όσα σκέφτεσαι και αισθάνεσαι, καθώς η Αφροδίτη επιστρέφει σε ορθή πορεία στον Ζυγό στον 3ο σου. Συζητήσεις που άφησαν ερωτηματικά ή δημιούργησαν απόσταση με συγγενείς και ανθρώπους του κοντινού σου περιβάλλοντος μπορούν να αποκτήσουν καλύτερη εξέλιξη. Μην προσπαθήσεις να κλείσεις κάθε εκκρεμότητα με μία κουβέντα, ειδικά αν υπάρχουν λόγια που δεν έχουν ακουστεί. Μια πρόταση ή μια συμφωνία που καθυστέρησε μπορεί να επανέλθει, δίνοντάς σου την ευκαιρία να εξετάσεις προσεκτικά τους όρους της.

Παρθένος

Τα οικονομικά σου και ο τρόπος που αξιολογείς τον εαυτό σου μπαίνουν σε μια διαδικασία αποκατάστασης με την Αφροδίτη ορθόδρομη στον Ζυγό στον 2ο σου. Το προηγούμενο διάστημα μπορεί να αναθεώρησες κάποιες αγορές, να προβληματίστηκες για τις απολαβές σου ή να συνειδητοποίησες ότι προσφέρεις περισσότερα από όσα λαμβάνεις. Τώρα θα μπορέσεις να οργανώσεις καλύτερα τις προτεραιότητές σου και να εξετάσεις ξανά μια οικονομική συνεννόηση που δεν προχώρησε. Μην παρασυρθείς πάντως σε έξοδα για να βελτιώσεις τη διάθεσή σου, καθώς χρειάζεται χρόνος για να σταθεροποιηθεί η κατάσταση.

Ζυγός

Η Αφροδίτη επιστρέφει σε ορθή πορεία στο ζώδιό σου στον 1ο σου και σταδιακά θα νιώσεις ότι ξαναβρίσκεις τον εαυτό σου. Αμφιβολίες για την εμφάνιση, τις επιθυμίες και τις προσωπικές σου επιλογές αρχίζουν να υποχωρούν, αφήνοντάς σου περισσότερο χώρο να καταλάβεις τι θέλεις πραγματικά. Αν το προηγούμενο διάστημα προσπάθησες να προσαρμοστείς υπερβολικά στις απαιτήσεις των άλλων, τώρα θα θελήσεις να δώσεις μεγαλύτερη σημασία στις δικές σου ανάγκες. Προχώρησε με μικρά βήματα, δίνοντας χρόνο τόσο στα συναισθήματά σου όσο και στις σχέσεις σου.

Σκορπιός

Οσα κράτησες μέσα σου το προηγούμενο διάστημα αρχίζουν να αποκτούν πιο ξεκάθαρο νόημα με την επιστροφή της Αφροδίτης σε ορθή πορεία στον Ζυγό στον 12ο σου. Μπορεί να συνειδητοποιήσεις γιατί σε απασχολεί ακόμη μια παλιά σχέση ή ποια προσδοκία σε κρατά δεμένο/η με μια κατάσταση που δεν σε καλύπτει. Δεν χρειάζεται να πιέσεις τον εαυτό σου να δώσει άμεσα απαντήσεις. Θα σε βοηθήσει να απομακρυνθείς λίγο από την ένταση και να ασχοληθείς με πράγματα που σε ξεκουράζουν. Ωστόσο, η συμφιλίωση με μια παλιότερη επιλογή σου μπορεί να αποδειχθεί αρκετά ανακουφιστική.

Τοξότης

Οι φιλίες και οι προσδοκίες σου για το μέλλον αρχίζουν να μπαίνουν σε καλύτερη σειρά με την Αφροδίτη ορθόδρομη στον Ζυγό στον 11ο σου. Θα μπορέσεις να καταλάβεις ποιοι άνθρωποι έχουν ουσιαστική θέση στη ζωή σου και με ποιους διατηρείς επαφή από συνήθεια. Αν προέκυψαν παρεξηγήσεις μέσα σε μια παρέα, υπάρχει περιθώριο να αποκατασταθεί το κλίμα. Ενας στόχος που είχες αφήσει πίσω μπορεί να σε απασχολήσει ξανά, αυτή τη φορά με πιο συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Στα αισθηματικά, μια φιλική σχέση που απέκτησε διαφορετικό ενδιαφέρον χρειάζεται χρόνο για να ξεκαθαρίσει.

Αιγόκερως

Στον επαγγελματικό τομέα θα αρχίσεις σταδιακά να διακρίνεις καλύτερα τις επιλογές σου, καθώς η Αφροδίτη επιστρέφει σε ορθή πορεία στον Ζυγό στον 10ο σου. Συνεργασίες, συζητήσεις με ανωτέρους ή ζητήματα που αφορούν την αναγνώριση της δουλειάς σου μπορούν να επανεξεταστούν με πιο ξεκάθαρα δεδομένα. Αν αισθάνθηκες ότι οι προσπάθειές σου δεν εκτιμήθηκαν, απόφυγε να αναζητήσεις επιβεβαίωση και φρόντισε να παρουσιάσεις συγκεκριμένα όσα έχεις προσφέρει. Μια επαγγελματική πρόταση που καθυστέρησε ενδέχεται να επανέλθει, αρκεί να ελέγξεις αν καλύπτει τις σημερινές σου ανάγκες.

Υδροχόος

Μια πιο αισιόδοξη ματιά στις προοπτικές σου θα αποκτήσεις σταδιακά με την επιστροφή της Αφροδίτης σε ορθή πορεία στον Ζυγό στον 9ο σου. Σχέδια για σπουδές, ταξίδια ή επαφές με το εξωτερικό που σε έβαλαν σε δεύτερες σκέψεις μπορούν τώρα να επανεξεταστούν πιο ουσιαστικά. Θα καταλάβεις καλύτερα τι θέλεις να διευρύνεις στη ζωή σου και ποιες επιλογές ανταποκρίνονται στις επιθυμίες σου. Αν εκκρεμεί μια σχετική συμφωνία ή διαδικασία, δώσε χρόνο να ξεκαθαρίσουν οι λεπτομέρειες πριν δεσμευτείς. Στα αισθηματικά, μια σχέση από απόσταση χρειάζεται πιο συγκεκριμένη συνεννόηση για τη συνέχεια.

Ιχθύες

Η επιστροφή της Αφροδίτης σε ορθή πορεία στον Ζυγό στον 8ο σου σε βοηθά σταδιακά να ξεκαθαρίσεις οικονομικές και συναισθηματικές εκκρεμότητες. Ζητήματα που αφορούν κληρονομικά, χρήματα, οφειλές ή οικονομικές συνεννοήσεις με το ταίρι σου μπορούν να συζητηθούν με διάθεση συνεργασίας. Στα αισθηματικά, θα μπορέσεις να αναγνωρίσεις καλύτερα τι σε κάνει να εμπιστεύεσαι έναν άνθρωπο και τι ξυπνά ανασφάλειες. Αν μια παλιά ιστορία επανήλθε, εξέτασε αν έχουν αλλάξει οι συνθήκες που σας δυσκόλεψαν. Η οικειότητα μεταξύ σας μπορεί να αποκατασταθεί μέσα από μια συζήτηση.