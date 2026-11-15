Ζεφύρι: Στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθείσες για τη φονική πυρκαγιά (βίντεο)

Στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης στην Ευελπίδων οδηγήθηκαν η 34χρονη μητέρα και οι δύο ανήλικες κόρες της, ηλικίας 13 και 16 ετών, οι οποίες συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για την πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο Ζεφύρι, που στοίχισε τη ζωή σε δύο πυροσβέστες. Την ίδια ώρα, οι Αρχές αναζητούν τον 44χρονο σύζυγο της γυναίκας.

Οι τρεις γυναίκες μεταφέρθηκαν στην Ευελπίδων, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού αναμενόταν να αξιολογηθεί από τον εισαγγελέα, προκειμένου να αποφασιστεί η ποινική τους μεταχείριση και οι κατηγορίες που ενδεχομένως θα τους αποδοθούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 34χρονη και οι δύο κόρες της φέρονται να έχουν παραδεχθεί ότι πετούσαν στάχτες και κάρβουνα από ξυλόσομπα στο κλιμακοστάσιο του εγκαταλελειμμένου κτηρίου, όπου φέρεται να διέμεναν περιστασιακά ή μόνιμα. Η συγκεκριμένη ενέργεια εξετάζεται ως πιθανή αιτία εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Η ποινική ευθύνη των δύο ανήλικων κοριτσιών θα αξιολογηθεί με βάση την ηλικία τους και τις προβλέψεις της νομοθεσίας. Για ανηλίκους άνω των 15 ετών μπορεί να υπάρξει ποινική ευθύνη, ενώ για παιδιά κάτω των 15 ετών η ευθύνη βαρύνει τον γονέα ή τον κηδεμόνα τους.

Ο εισαγγελέας θα αποφασίσει εάν θα ασκηθεί δίωξη για κακουργηματικές ή πλημμεληματικές πράξεις. Στην πρώτη περίπτωση, η υπόθεση θα παραπεμφθεί σε ανακριτή ανηλίκων, ενώ εάν οι κατηγορίες είναι πλημμεληματικού χαρακτήρα, οι συλληφθείσες θα οδηγηθούν στο Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο, εφόσον ακολουθηθεί η δεύτερη διαδικασία, η εκδίκαση αναμενόταν αύριο.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην οδό Κατσαντώνη, στο Ζεφύρι, και είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο δύο πυροσβεστών, ηλικίας 44 και 23 ετών, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Ένας ακόμη πυροσβέστης, 43 ετών, τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου νοσηλεύτηκε εκτός κινδύνου.

Οι δύο πυροσβέστες ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους από το εσωτερικό του κτηρίου και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Αττικόν, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Ο 44χρονος δέχθηκε προσπάθειες ανάνηψης, χωρίς αποτέλεσμα, ενώ ο 23χρονος έφτασε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του. Ο νεότερος πυροσβέστης είχε ορκιστεί μόλις δύο μήνες νωρίτερα.

Πηγή: ertnews.gr