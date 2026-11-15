Ξεκίνησαν οι τριήμεροι εορτασμοί για την 53η επέτειο του Πολυτεχνείου (βίντεο)

Στο Πολυτεχνείο έχουν ξεκινήσει οι εορταστικές εκδηλώσεις, της πρώτης ημέρας του εορταστικού τριημέρου. Από το πρωί άνοιξαν οι πύλες του Πολυτεχνείου και ο κόσμος προσέρχεται με αμείωτο ρυθμό για να αφήσει ένα λουλούδι και να τιμήσει τη μνήμη της 53η επετείου από την εξέγερση των φοιτητών.

Έχουν έρθει πάρα πολλές οικογένειες με μικρά παιδιά.

Άνθρωποι όλων των ηλικιών, προσέρχονται στο αύλειο χώρο του Πολυτεχνείου, νωρίτερα είχαν καταθέσεις στεφάνων από συνδικάτα και συλλογικότητες.

Είναι κλειστοί οι εσωτερικοί χώροι του Πολυτεχνείου, του ιστορικού συγκροτήματος, έτσι όλες οι εκδηλώσεις γίνονται στους εξωτερικούς χώρους για όλο το τριήμερο.

Σήμερα και αύριο οι πύλες είναι ανοιχτές από τις 8:30 π.μ. μέχρι και τις 6 το απόγευμα ενώ ανήμερα της 17ης Νοεμβρίου, οπότε θα είναι και η κορύφωση των εκδηλώσεων με την καθιερωμένη πορεία προς την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών, οι πύλες ανοίγουν στις 9 και θα κλείσουν στη μία το μεσημέρι.

Η είσοδος είναι από την Πατησίων, από την κεντρική πύλη αλλά και από τις οδούς Στουρνάρη και Τοσίτσα.

Είναι αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας αλλά και από τις αρμόδιες αρχές εδώ υπηρεσίες του Ιδρύματος, ενώ υπάρχουν και πάρα πολλές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, τις οποίες θα πρέπει να έχει κατά νου ο κόσμος, ο οποίος θα πρέπει θα θελήσει να φτάσει στο Πολυτεχνείο.

Κυρίως υπάρχουν πάρα πολλοί περιορισμοί σε ό,τι αφορά τη στάθμευση και τις στάσεις των οχημάτων πέριξ του Πολυτεχνείου και των κεντρικών δρόμων.

Πηγή: ertnews.gr