Πέθανε ο Βαγγέλης Ιωαννίδης, το παιδί-θαύμα του ελληνικού κινηματογράφου

Έφυγε από τη ζωή ο Βαγγέλης Ιωαννίδης, ένας από τους ηθοποιούς που ξεχώρισαν από πολύ νεαρή ηλικία στον ελληνικό κινηματογράφο. Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποχαιρετώντας έναν συνάδελφό του που είχε αφήσει το δικό του αποτύπωμα σε σημαντικές ελληνικές ταινίες.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο ηθοποιός αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Την ενημέρωση για τον θάνατό του είχε κάνει στον ίδιο η φίλη και συνάδελφός του, Αθήνα Δόμβρου.

Η ανακάλυψη του Κούνδουρου

Ο Βαγγέλης Ιωαννίδης υπήρξε ένα από τα παιδιά-θαύματα του ελληνικού σινεμά, με τον Νίκο Κούνδουρο να τον ανακαλύπτει το 1952. Στη διάρκεια της κινηματογραφικής του πορείας συμμετείχε σε 25 ταινίες, συνεργαζόμενος με σημαντικούς δημιουργούς και αφήνοντας χαρακτηριστικές ερμηνείες σε παραγωγές που παραμένουν γνωστές μέχρι σήμερα.

Ανάμεσα στις ταινίες στις οποίες εμφανίστηκε ήταν οι «Μικρές Αφροδίτες» και «Το Ποτάμι» του Νίκου Κούνδουρου, καθώς και «Της μιας δραχμής τα γιασεμιά». Ο Σπύρος Μπιμπίλας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη διαδρομή του, επισημαίνοντας πως ο Ιωαννίδης είχε αποσυρθεί από το θέατρο εδώ και αρκετά χρόνια.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε στην ανάρτησή του, ο ηθοποιός επρόκειτο να συμπεριληφθεί με ειδική αναφορά στο νέο λεύκωμα-ημερολόγιο του ΤΑΣΕΗ για το 2027, το οποίο ετοιμάζει ο Μάκης Δελαπόρτας και είναι αφιερωμένο στα παιδιά του ελληνικού κινηματογράφου. Δεν πρόλαβε, ωστόσο, να δει την έκδοσή του.

Ο ρόλος δίπλα στον Κωνσταντάρα

Για πολλούς θεατές, ο Βαγγέλης Ιωαννίδης θα μείνει η μνήμη ως ο μικρός και άτακτος γιος του Λάμπρου Κωνσταντάρα στην κλασική κωμωδία «Ο στρίγγλος που έγινε αρνάκι». Εκεί υποδύθηκε τον Μπάμπη, έναν από τους γιους του αυστηρού πατέρα που προσπαθεί να βάλει σε τάξη την οικογένειά του, σε μια ταινία που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό.

Χαρακτηριστική ήταν και η παρουσία του στην ταινία «Ο γαμπρός απ' το Λονδίνο», όπου συμμετείχε σε μια από τις γνωστές κωμικές σκηνές της παραγωγής, όπου ρωτά τον Διονύση Παπαγιαννόπουλο αν έχει η Αγγλία Καλαμάτα!

Πηγή: www.gazzetta.gr