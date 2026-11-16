Καιρός: «Ανοιξη» στα μέσα Νοεμβρίου με 28άρια, πότε κορυφώνεται η ζέστη και πού θα εκδηλωθούν καταιγίδες - Πρόγνωση από την Ολγα Παπαβγούλη

Παράλληλα, η αυξημένη υγρασία, οι τοπικές ομίχλες και η σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας θα αποτελέσουν βασικά χαρακτηριστικά του καιρού. Μάλιστα, η Πέμπτη και η Παρασκευή αναμένεται να είναι οι θερμότερες ημέρες της εβδομάδας, καθώς από την Τετάρτη οι δυτικοί-νοτιοδυτικοί άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, ευνοώντας τη μεταφορά θερμότερων αερίων μαζών προς τη χώρα μας και ήπιες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης. Έτσι, ο υδράργυρος δεν αποκλείεται να αγγίξει τοπικά ακόμη και τους 27 βαθμούς Κελσίου, τιμές υψηλότερες από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή.