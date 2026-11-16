Καιρός: «Ανοιξη» στα μέσα Νοεμβρίου με 28άρια, πότε κορυφώνεται η ζέστη και πού θα εκδηλωθούν καταιγίδες - Πρόγνωση από την Ολγα Παπαβγούλη

Ενα γνώριμο καιρικό μοτίβο, παρόμοιο με εκείνο της προηγούμενης εβδομάδας, αναμένεται να επικρατήσει στη χώρα μας τις επόμενες ημέρες, με διαδοχικές ατμοσφαιρικές διαταραχές που θα φέρνουν περισσότερες βροχές και κατά διαστήματα καταιγίδες, κυρίως στη δυτική Ελλάδα, η οποία θα βρεθεί για ακόμη μία φορά στο επίκεντρο των φαινομένων.

Παράλληλα, η αυξημένη υγρασία, οι τοπικές ομίχλες και η σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας θα αποτελέσουν βασικά χαρακτηριστικά του καιρού. Μάλιστα, η Πέμπτη και η Παρασκευή αναμένεται να είναι οι θερμότερες ημέρες της εβδομάδας, καθώς από την Τετάρτη οι δυτικοί-νοτιοδυτικοί άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, ευνοώντας τη μεταφορά θερμότερων αερίων μαζών προς τη χώρα μας και ήπιες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης. Έτσι, ο υδράργυρος δεν αποκλείεται να αγγίξει τοπικά ακόμη και τους 27 βαθμούς Κελσίου, τιμές υψηλότερες από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή.