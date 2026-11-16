Ζεφύρι: ΕΔΕ για τις συνθήκες θανάτου των δύο πυροσβεστών - Αύριο στον ανακριτή μητέρα και κόρες, ένταλμα σύλληψης για τον σύζυγο

Τρεις συλλήψεις έγιναν για την πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στη Φυλή, στο Ζεφύρι, όπου έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες, και έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και για τον πατέρα της οικογένειας.

Συνελήφθησαν η μητέρα και οι δύο ανήλικες κόρες της, οι οποίες, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Έφη Παπαβραμοπούλου, μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews, παρουσιάστηκαν χθες στον εισαγγελέα και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη. Η μητέρα θα απολογηθεί στον ανακριτή και τα κορίτσια στον ανακριτή ανηλίκων.

Η εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής ανέφερε ότι ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος διέταξε εξαρχής Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), ώστε να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες οι δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους. Όπως διευκρίνισε, τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνά η ΔΑΕΕ, ενώ η ΕΔΕ αφορά το άλλο σκέλος της υπόθεσης, δηλαδή τις συνθήκες του θανάτου των δύο συναδέλφων. Η ΔΑΕΕ έφτασε στον χώρο του συμβάντος από την πρώτη στιγμή, συνέλεξε στοιχεία και μαρτυρίες και πήρε οπτικό υλικό.

Σύμφωνα με την κα Παπαβραμοπούλου, το πρωί του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στη Φυλή, στο Ζεφύρι, και κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις. Πρώτοι έφτασαν πυροσβέστες του 10ου Πυροσβεστικού Σταθμού Αθηνών, στον οποίο ανήκει ο τομέας. Μπήκαν στο ισόγειο κτήριο με πλήρη εξάρτυση και εξοπλισμό και διαπίστωσαν ότι η φωτιά βρισκόταν στο υπόγειο. Προσπάθησαν να την προσεγγίσουν από το κλιμακοστάσιο, το οποίο δεν είχε κουπαστή και ήταν γεμάτο απορρίμματα.

Η εκπρόσωπος εξήγησε ότι, όταν υπάρχει ειδοποίηση για φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο, οι πυροσβέστες θεωρούν πιθανό να βρίσκεται κάποιος μέσα, καθώς δεν είναι σπάνιο να διαμένουν άνθρωποι σε τέτοια κτήρια. Αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, και σε κάθε επιχείρηση πρέπει πρώτα να αποκλείεται η παρουσία ανθρώπου στο εσωτερικό. Γι’ αυτό, όπως είπε, προσπάθησαν να κατέβουν και στο υπόγειο.

«Οι πυροσβέστες μας ακολούθησαν το πρωτόκολλο ακριβώς», τόνισε η κα Παπαβραμοπούλου, εξηγώντας ότι φόρεσαν πλήρη εξάρτυση και φιάλες. Περιέγραψε επίσης τη διαδικασία: το πρώτο όχημα που φτάνει, εν προκειμένω του 10ου Πυροσβεστικού Σταθμού, είναι το πρώτο όχημα προσβολής και ξεκινά την εγκατάσταση για την αντιμετώπιση της φωτιάς. Μέσα σε τρία λεπτά έφτασε και δεύτερο όχημα και στη συνέχεια κι άλλα, ενώ υπεύθυνος για το περιστατικό είναι ο επικεφαλής του πρώτου οχήματος.

Για την κατάσταση της υγείας του τρίτου πυροσβέστη που νοσηλεύεται, η εκπρόσωπος ανέφερε ότι είναι καλά. Παράλληλα, εξέφρασε εκ νέου τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των δύο συναδέλφων που χάθηκαν.

Πηγή: ertnews