Ανοιξαν οι πύλες του Πολυτεχνείου: Σε εξέλιξη οι εορτασμοί για την 53η επέτειο, αυστηρά μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εκδηλώσεις μνήμης για την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, με πλήθος κόσμου να συμμετέχει στις επετειακές δράσεις και τις καταθέσεις λουλουδιών και στεφάνων, τιμώντας τους αγώνες των φοιτητών για Δημοκρατία και Ελευθερία.

Την ίδια ώρα, αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας, με ισχυρή παρουσία αστυνομικών δυνάμεων και ενισχυμένους ελέγχους σε κομβικά σημεία της πρωτεύουσας, στο πλαίσιο της ομαλής διεξαγωγής των εκδηλώσεων. Παράλληλα από χθες Κυριακή έχουν τεθεί σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Σήμερα οι πύλες άνοιξαν στις 08:30 και θα κλείσουν στις 18:00, ενώ την Τρίτη 17 Νοέμβρη οι πύλες θα ανοίξουν στις 09:00 και θα κλείσουν στις 13:00. Η πρόσβαση του κοινού πραγματοποιείται από την κεντρική πύλη αλλά και από τις οδούς Στουρνάρη και Τοσίτσα.

Χθες πρώτη μέρα των τριήμερων εκδηλώσεων αυξημένη ήταν η προσέλευση κόσμου. Μικρά παιδιά και οικογένειες βρέθηκαν στο Πολυτεχνείο αφήνοντας γαρύφαλλα και στεφάνια.

Περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί επί ποδός

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αστυνομικές δυνάμεις στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων. Περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί από διαφορετικές υπηρεσίες έχουν αναπτυχθεί στη συμβολή των οδών Πατησίων και Στουρνάρη, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή γύρω από το ιστορικό κτήριο.

Στον σχεδιασμό των μέτρων συμμετέχουν δυνάμεις της ΟΠΚΕ, διμοιρίες των ΜΑΤ, αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης και της Τροχαίας, με στόχο την επιτήρηση της περιοχής και την ομαλή διεξαγωγή των επετειακών εκδηλώσεων.

Παράλληλα, η επιτήρηση πραγματοποιείται και από αέρος, με τη χρήση drones και ελικοπτέρων, τα οποία μεταδίδουν συνεχή εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Εκεί, αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση και συντονίζουν τις επιχειρησιακές κινήσεις.