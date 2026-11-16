Κρήτη: Ερευνα των αρχών για τον θάνατο του βρέφους που κατάπιε βενζίνη

Τραγικό τέλος είχε η ζωή ενός βρέφους 18 μηνών στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού στην Κρήτη, το οποίο φέρεται να κατάπιε βενζίνη. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες και, παρά τον μεγάλο αγώνα των γιατρών, το παιδί κατέληξε.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι γονείς κινητοποιήθηκαν άμεσα και το μετέφεραν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Εκεί οι γιατροί έδωσαν σκληρή μάχη για να το επαναφέρουν στη ζωή και σε κάποια στιγμή τα κατάφεραν. Λίγο αργότερα, ωστόσο, το παιδί κατέληξε.

Οι αρχές διενεργούν έρευνες, ώστε να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και πώς το βρέφος απέκτησε πρόσβαση στο υγρό καύσιμο. Μία από τις εκδοχές που εξετάζονται είναι το παιδί να διέφυγε της προσοχής των γονέων και να έφτασε σε σημείο όπου υπήρχαν επικίνδυνες ουσίες, στις οποίες δεν θα έπρεπε να έχει πρόσβαση.