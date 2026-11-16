Φωτογραφικά ντοκουμέντα από το εσωτερικό του εγκαταλελειμμένου κτηρίου στην οδό Κατσαντώνη, στο Ζεφύρι, όπου έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς, παρουσίασε το ΕΡΤnews.

Τα φωτογραφικά ντοκουμέντα αποτυπώνουν τον χώρο στον οποίο είχε βρει καταφύγιο οικογένεια, στο υπόγειο του εγκαταλελειμμένου κτηρίου. Στις εικόνες διακρίνονται ένας καναπές και μια ξυλόσομπα, η οποία, σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν οι συλληφθέντες, χρησιμοποιούνταν για τη θέρμανσή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις καταθέσεις, η σόμπα έκαιγε όλη τη νύχτα και περίπου στις 8:00 το πρωί τα μέλη της οικογένειας μετέφεραν τις στάχτες σε κλιμακοστάσιο του υπογείου, όπου συνήθιζαν να τις απορρίπτουν.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, οι στάχτες και τα υπολείμματα καύσης διατήρησαν υψηλή θερμοκρασία, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά στον χώρο όπου υπήρχαν συσσωρευμένα σκουπίδια.

Τα δύο σενάρια για τον θάνατο των πυροσβεστών

Οι δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους ήταν ηλικίας 44 και 23 ετών, με τον νεότερο να έχει αποφοιτήσει από τη σχολή μόλις το περασμένο καλοκαίρι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ένας ακόμη πυροσβέστης, ο οποίος νοσηλεύεται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, ήταν ο πρώτος που εισήλθε στον χώρο. Αφού εισέπνευσε τοξικούς καπνούς από την πυρκαγιά στο υπόγειο, έχασε τις αισθήσεις του και οι συνάδελφοί του κατάφεραν να τον απομακρύνουν. Οι δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους είχαν επίσης εισέλθει στο εσωτερικό του κτηρίου.

Οι πυροσβεστικές Αρχές εξετάζουν δύο βασικά ενδεχόμενα για τις συνθήκες του θανάτου τους. Το πρώτο είναι να γλίστρησαν στη σκάλα, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν και να υποστούν ασφυξία από τους τοξικούς καπνούς. Το δεύτερο ενδεχόμενο είναι να έχασαν τον προσανατολισμό τους εξαιτίας του πυκνού, τοξικού νέφους που είχε δημιουργηθεί από την καύση των σκουπιδιών.

Τρεις συλλήψεις, αναζητείται τέταρτο πρόσωπο

Σύμφωνα με τη Σοφία Ορφανού, οι αστυνομικές και πυροσβεστικές Αρχές εξέτασαν υπολείμματα από το εγκαταλελειμμένο κτήριο, καταθέσεις και βιντεοληπτικό υλικό, φτάνοντας στα ίχνη τεσσάρων προσώπων. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί μια 34χρονη γυναίκα και οι δύο ενήλικες κόρες της, ενώ αναζητείται ο σύζυγός της.

Οι συλληφθείσες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, υποστηρίζουν ότι μετέφεραν τα υπολείμματα καύσης από την ξυλόσομπα στο κλιμακοστάσιο, προκειμένου να σταματήσει η λειτουργία της.

Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται για να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες εκδήλωσης της πυρκαγιάς, αλλά και όσα συνέβησαν κατά την επιχείρηση στην οποία έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες.

Πηγή: ertnews.gr