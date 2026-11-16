Ασφυκτικός ήταν ο θάνατος των δύο άτυχων πυροσβεστών, 23 και 44 ετών, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους εντός του φλεγόμενου κτηρίου στο Ζεφύρι, το περασμένο Σάββατο, όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική έκθεση που ολοκληρώθηκε αργά το μεσημέρι της Δευτέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιατροδικαστική εξέταση επέδωσε τον θάνατό τους σε εισπνοή αιθάλης, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο εγκαταλελειμμένο κτήριο.

Ειδικότερα, ο 44χρονος Ηλίας Βαλατσός και 23χρονος Γιώργος Ζυμπίδης φέρονται να υπέστησαν ασφυξία από τους πυκνούς καπνούς που είχαν γεμίσει το υπόγειο αλλά και το κλιμακοστάσιο, καθώς από την εξέταση των σορών τους δεν διαπιστώθηκε ότι έφεραν θανατηφόρες κακώσεις, παρά μόνο κάποιες εκδορές στα πόδια τους.

Πιθανότατα αυτές οι εκδορές να έγιναν στην προσπάθειά τους να περπατήσουν ανάμεσα στα σκουπίδια και να υπήρχαν αντικείμενα εκεί που τους προκάλεσαν αυτά τα τραύματα. Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο χέρι του 44χρονου βρέθηκε ένα έγκαυμα.

ΕΔΕ για τις συνθήκες θανάτου

Δύο ταυτόχρονες έρευνες πραγματοποιεί το Πυροσβεστικό Σώμα για την υπόθεση του θανάτου των δύο πυροσβεστών στο περιστατικό του Σαββάτου (14/11) στο Ζεφύρι.

Από τη μία η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού πραγματοποιεί έρευνα για να διευκρινίσει τα αίτια της φωτιάς και από την άλλη, έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος για τους λόγους που οδήγησαν στο θάνατο των δύο πυροσβεστών.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά έως τώρα, οι πρώτοι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο, ήταν εκείνοι του 10ου σταθμού καθώς το περιστατικό εξελισσόταν εντός του τομέα τους.

Προχώρησαν άμεσα σε εγκατάσταση, φόρεσαν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, κράνη, στολή και μπήκαν στο κτήριο για να σβήσουν τη φωτιά. Ωστόσο, λόγω πιθανότατα των σκουπιδιών της καύσιμης ύλης, υπήρχε πολύ έντονος μαύρος καπνός με αποτέλεσμα να αποπροσανατολίσουν και να πέσουν στο υπόγειο.

Όπως ανέφερε ο πυροσβέστης που τραυματίστηκε στο συμβάν, είδε τον συνάδελφό του κάτω στις σκάλες μέσα από τον καπνό και προσπάθησε να τον βοηθήσει μέχρι που η φιάλη οξυγόνου του δεν είχε να του δώσει άλλο αέρα και λιποθύμησε.

Πλέον αναμένεται το πόρισμα της ΕΔΕ προκειμένου να απαντηθούν ερωτήματα όπως το τι συνέβη στο υπόγειο του κτηρίου, γιατί δυο πυροσβέστες δεν ανέβηκαν ξανά στον όροφο, αν είχαν οι φιάλες τους οξυγόνο. Ο εξοπλισμός των δύο άτυχων πυροσβεστών έχει μεταφερθεί στα εργαστήρια για ανάλυση προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη εκείνα τα μοιραία λεπτά που έχασαν τη ζωή του.

Πηγή: ertnews.gr