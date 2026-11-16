Με αμείωτη συμμετοχή πολιτών, μαθητών και εκπροσώπων φορέων συνεχίζονται οι εκδηλώσεις για την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Οι πύλες του Πολυτεχνείου στην οδό Πατησίων παραμένουν ανοιχτές και πλήθος κόσμου προσέρχεται για να αφήσει λουλούδια και να αποτίσει φόρο τιμής.

Το μνημείο έχει καλυφθεί με κόκκινα γαρύφαλλα, στεφάνια και ζωγραφιές μαθητών, ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας πραγματοποιήθηκαν καταθέσεις στεφάνων από θεσμικούς εκπροσώπους, πολιτικά κόμματα και φορείς. Μεταξύ άλλων, στεφάνια κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και αντιπροσωπείες κομμάτων και του Πυροσβεστικού Σώματος.

Παράλληλα, δεκάδες σχολεία, φοιτητικοί σύλλογοι και σωματεία εργαζομένων συμμετέχουν στις εκδηλώσεις μνήμης, αφήνοντας συμβολικά ένα κόκκινο γαρύφαλλο μπροστά από το μνημείο.

Υπενθυμίζεται ότι, με πρυτανική πράξη, τα κτίρια του Πολυτενχείου παραμένουν κλειστά έως και αύριο ενώ οι πύλες θα παραμείνουν ανοιχτές για το κοινό έως τις 18:00.

Στο κλίμα των εκδηλώσεων μνήμης για την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, φοιτητικοί σύλλογοι βγήκαν στον εξωτερικό χώρο του ιστορικού συγκροτήματος στην οδό Πατησίων, όπου ανάρτησαν μεγάλο πανό και φώναξαν συνθήματα, δίνοντας τον τόνο της ημέρας.

Οι αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονται στην περιοχή παρακολουθούν διακριτικά τις εκδηλώσεις, χωρίς να παρεμβαίνουν. Ωστόσο, ενόψει της αυριανής πορείας, η ΕΛ.ΑΣ. έχει θέσει σε εφαρμογή εκτεταμένο σχεδιασμό ασφαλείας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, περίπου 5.000 αστυνομικοί θα βρίσκονται επί ποδός στην Αθήνα, με δυνάμεις των ΜΑΤ, της ΟΠΚΕ, της ΔΙΑΣ και της ΔΡΑΣΗΣ να αναπτύσσονται κυρίως στο κέντρο της πόλης.

Παράλληλα, drones θα μεταδίδουν εικόνα σε πραγματικό χρόνο στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ενώ προβλέπονται και προληπτικοί έλεγχοι σε διάφορα σημεία της πρωτεύουσας.

Ιδιαίτερα μέτρα φύλαξης θα ληφθούν γύρω από το Πολυτεχνείο και άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα, καθώς και σε πρεσβείες, δημόσια κτίρια και την ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων.

Την ίδια ώρα, υφίστανται εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Οι αλλαγές θα επηρεάσουν την περιοχή γύρω από το Πολυτεχνείο, την Ομόνοια, το Σύνταγμα και τη διαδρομή προς την αμερικανική πρεσβεία, ενώ τροποποιήσεις θα υπάρξουν και στα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ. Παράλληλα, τρεις σταθμοί του Μετρό αναμένεται να παραμείνουν κλειστοί κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων.

Πηγή: ertnews.gr