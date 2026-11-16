Ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων αφέθηκε μετά την απολογία του ο πρώην προπονητής Οδυσσέας Δήμας κατηγορούμενος για υπόθεση διακίνησης και εμπορίας απαγορευμένων ουσιών σε αθλητές, μεταξύ των οποίων και στον ανήλικο γιο του.

Ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν για τον 58χρονο την επιβολής των περιοριστικών όρων της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της απαγόρευσης ενασχόλησης με το άθλημα της άρσης βαρών.

Ο κατηγορούμενος παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο για περίπου μία ώρα, απολογούμενος για το κακούργημα και το πλημμέλημα που απαγγέλθηκαν αρχικά.

Ο 58χρονος, μετά από συμπληρωματική ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του, είναι αντιμέτωπος και με κατηγορία για χορήγηση αναβολικών στον ανήλικο γιο του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Δήμας ξέσπασε σε κλάματα όταν η ανακρίτρια τον ενημέρωσε για την νέα κατηγορία που του αποδίδεται με θύμα το παιδί του, αρνούμενος ότι του έδωσε απαγορευμένη ουσία.

Ο Οδ.Δήμας φέρεται ενώπιον της δικαστικής λειτουργού να αρνήθηκε όσα του καταλογίζονται, υποστηρίζοντας ότι τα σκευάσματα που βρέθηκαν στην κατοχή του ήταν για δική του χρήση. Φέρεται επίσης να είπε ότι μόνο ένα μέρος από τα επίμαχα σκευάσματα ανήκουν στον κατάλογο των απαγορευμένων ουσιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA).

ΑΠΕ - ΜΠΕ