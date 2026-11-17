Με τη μαζική συμμετοχή πολιτών συνεχίζονται οι εκδηλώσεις μνήμης για την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, μιας από τις σημαντικότερες στιγμές του αντιδικτατορικού αγώνα. Ο τριήμερος εορτασμός ολοκληρώνεται σήμερα με το προσκλητήριο των νεκρών της εξέγερσης και την καθιερωμένη πορεία, η οποία θα καταλήξει στην αμερικανική πρεσβεία.

Οι πύλες του Πολυτεχνείου είναι ανοιχτές, για να αφήσει ο κόσμος ένα λουλούδι ή ένα σημείωμα, ενώ οι εκδηλώσεις έχουν περιοριστεί σε εξωτερικούς χώρους, μιας και με πρυτανική απόφαση τα κτήρια του συγκροτήματος παραμένουν κλειστά.

Από την Παρασκευή, που ξεκίνησαν οι τριήμερες εκδηλώσεις μνήμης και τιμής, πλήθος κόσμου έχει περάσει από το ιστορικό κτηριακό συγκρότημα της Πατησίων, για να αφήσει λουλούδια και στεφάνια. Μαθητές, φοιτητές, γονείς με τα παιδιά τους, εκπρόσωποι φορέων, οργανώσεων, πολιτικών κομμάτων και νεολαιών έδωσαν το «παρών», αποτίοντας φόρο τιμής στους αγωνιστές της εξέγερσης του Νοεμβρίου του 1973.

Στον χώρο του Πολυτεχνείου έφτασε το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, για να καταθέσει το στεφάνι στο μνημείο, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο της εξέγερσης. Μετά την κατάθεση του στεφανιού, ο κ. Τασούλας έκανε δηλώσεις, τονίζοντας ότι σήμερα τιμούμε εκείνους που με τόλμη και αυταπάρνηση ανέδειξαν το Πολυτεχνείο σε κορυφαία έπαλξη δημοκρατικής αντίστασης κατά της δικτατορίας. Όπως σημείωσε, οι αγωνιστές εκείνης της εποχής πίστεψαν πως μόνο η ελευθερία και η δημοκρατία είναι δύναμη αναγέννησης για τη χώρα και την κοινωνία.

Την ίδια ώρα, η Ελληνική Αστυνομία βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, με ισχυρή αλλά διακριτική παρουσία στο κέντρο της Αθήνας, ενώ αναμένεται να τεθούν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ενόψει της σημερινής πορείας. Επίσης τροποποιήσεις έχουν γίνει και στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας – Επί ποδός 5.000 ένστολοι

Περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί από τις δυνάμεις των ΜΑΤ, της ομάδας ΔΙΑΣ, της ΔΡΑΣΗ, της ΟΠΚΕ, της Ασφάλειας και της Τροχαίας θα αναπτυχθούν από το πρωί σε κομβικά σημεία της Αθήνας, όπως το Πολυτεχνείο, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, οι πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, δημόσια κτήρια και η ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων.

Παράλληλα, drones και ελικόπτερο της ΕΛ.ΑΣ. θα μεταδίδουν εικόνα σε πραγματικό χρόνο στο Κέντρο Επιχειρήσεων, όπου θα γίνεται ο συντονισμός των μέτρων ασφαλείας, ενώ θα πραγματοποιούνται συνεχείς προληπτικοί έλεγχοι.

Στο πλαίσιο των μέτρων θα τεθούν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας, με διακοπές κυκλοφορίας γύρω από το Πολυτεχνείο, τα Εξάρχεια, την Ομόνοια και το Σύνταγμα. Από τις 14:00 θα κλείσουν επίσης οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα», «Πανεπιστήμιο» και «Μέγαρο Μουσικής» και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση.

Πηγή: ertnews.gr