Ενώπιον των ανακριτικών αρχών οδηγούνται σήμερα Τρίτη η 34χρονη μητέρα και οι δύο ανήλικες κόρες της, ηλικίας 13 και 16 ετών, για τη φονική πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο Ζεφύρι, που στοίχισε τη ζωή σε δύο πυροσβέστες. Την ίδια ώρα, στην Καστοριά συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρετούν τον 23χρονο πυροσβέστη Γιώργο Ζυμπίδη, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης.

Οι απολογίες των τριών κατηγορουμένων έχουν προγραμματιστεί για τις 10:30 το πρωί, ενώ και οι τρεις αντιμετωπίζουν κακουργηματική δίωξη για εμπρησμό με αποτέλεσμα τον θάνατο ανθρώπων. Η 34χρονη αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή, ενώ οι δύο κόρες της στον ανακριτή ανηλίκων.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την προανακριτική διαδικασία, η 34χρονη φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε ζητήσει από τις κόρες της να πετάξουν στάχτες δίπλα στο κλιμακοστάσιο του κτηρίου, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για μια πρακτική που ακολουθούσε καθημερινά η οικογένεια.

Η ίδια φέρεται να ανέφερε ότι δεν βρισκόταν στο σπίτι όταν ξέσπασε η πυρκαγιά, ενώ εξέφρασε τη λύπη της για την τραγική κατάληξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, μία από τις ανήλικες φέρεται να έριξε τις στάχτες σε σωρό σκουπιδιών στο κλιμακοστάσιο, από όπου εκτιμάται ότι ξεκίνησε η φωτιά.

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών αναμένεται η κρίση των δικαστικών αρχών για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων, με διαφορετικό νομικό πλαίσιο να ισχύει για τις δύο ανήλικες.

Την ίδια ώρα, εξακολουθεί να αναζητείται ο 44χρονος σύζυγος της κατηγορουμένης και πατέρας των δύο κοριτσιών, σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για το ίδιο κακούργημα.

Στην Καστοριά το τελευταίο αντίο στον 23χρονο πυροσβέστη

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρετούν σήμερα στην Καστοριά τον 23χρονο Γιώργο Ζυμπίδη, έναν από τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο Ζεφύρι.

Το απόγευμα της Δευτέρας, η σορός του μεταφέρθηκε στον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Περιστερίου, όπου υπηρετούσε, προκειμένου οι συνάδελφοί του να του αποτίσουν φόρο τιμής.

Οι πυροσβέστες στάθηκαν προσοχή, με τους φάρους και τις σειρήνες των οχημάτων αναμμένους, ενώ τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή. Αμέσως μετά ακούστηκε η φράση «Αθάνατος», πριν ξεκινήσει η αυτοκινητοπομπή με προορισμό τη γενέτειρά του, την Καστοριά.

Κατά μήκος της διαδρομής είχε προγραμματιστεί η παρουσία πυροσβεστικών οχημάτων με αναμμένους φάρους και σειρήνες, ώστε και άλλοι συνάδελφοί του να αποχαιρετήσουν τον 23χρονο.

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