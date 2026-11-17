Έως την Κυριακή 22 Νοεμβρίου έχουν προθεσμία οι δικαιούχοι της παρέμβασης για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους να υποβάλουν αιτήσεις τροποποίησης, μεταβίβασης ή ανάκλησης της ένταξής τους στο πρόγραμμα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η διαδικασία ξεκίνησε από χθες, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, και πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://p2.dikaiomata.gr/Organics16/#/login.

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο, οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε τροποποιήσεις των πράξεων ένταξής τους, οι οποίες μπορεί να αφορούν αλλαγές στα στοιχεία της εκμετάλλευσης ή του δικαιούχου, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπει το πρόγραμμα.

Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα ολικής ή μερικής μεταβίβασης της πράξης σε άλλο πρόσωπο. Σε αυτήν την περίπτωση, η διαδικασία πραγματοποιείται σε δύο στάδια, καθώς προηγείται η ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος από τον μεταβιβαστή και ακολουθεί η αποδοχή του από τον αποδέκτη.

Επίσης, οι δικαιούχοι μπορούν να ζητήσουν την ανάκληση της ένταξής τους, εφόσον επιθυμούν να διακόψουν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

ΑΠΕ - ΜΠΕ