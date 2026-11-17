Στην ανάκληση ρυζογκοφρέτας προχώρησε ο ΕΦΕΤ, μετά από τη διαπίστωση της παρουσίας σκουληκιών.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής: «Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής του Ε.Φ.Ε.Τ., κατά τη διενέργεια επιθεώρησης στο πλαίσιο διερεύνησης αναφορών από καταναλωτές, προέβη σε έλεγχο του τροφίμου ρυζογκοφρέτα με γεύση παρμεζάνα των 60g, το οποίο εισάγεται από τη Βουλγαρία και διακινείται στην Ελλάδα από την επιχείρηση ‘Καμπάση ΕΠΕ’ που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη.

Στο προϊόν εμπορικής ονομασίας ‘Rice Up Parmesan Rice Cakes’ με ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από 01.07.27 και παρτίδα L07 26 27 διαπιστώθηκε η παρουσία σκουληκιών».

Επίσης ο ΕΦΕΤ αναφέρει πως: «Η επιχείρηση έχει ήδη προβεί σε απόσυρση της σχετικής παρτίδας και βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν προμηθευτεί το προϊόν (φωτογραφίες κάτωθι) να μην το καταναλώσουν».

Πηγή: ertnews.gr