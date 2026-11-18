Έναν υπέρτερο στα Τρίκαλα ανέδειξε η κλήρωση του Eurojackpot, ο οποίος κέρδισε 38.370.583 ευρώ.

Σύμφωνα με το trikalaola.gr το τυχερό δελτίο παίχτηκε σε πρακτορείο στην οδό Βασ. Τσιτάνη στην πόλη των Τρικάλων και από το πρωί οι θαμώνες ρωτούν ποιος ή ποια είναι ο υπερτυχερός.

Στην χθεσινοβραδινή κλήρωση του Eurojackpot αναδείχθηκαν δύο τυχεροί στην πρώτη κατηγορία. O ένας βρίσκεται στην Ελλάδα και ενώ το δεύτερο δελτίο της πρώτης κατηγορίας (5+2) βρέθηκε στη Νορβηγία, με τον νικητή να παίρνει άλλα αντίστοιχα χρήματα.

Σημειώνεται ότι στην δεύτερη κατηγορία των δελτίων (5+1) μεταξύ των 12 επιτυχιών βρέθηκε ένα τυχερό επιτυχία στην Ελλάδα, το οποίο δίνει στον κάτοχό του 159.172 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της κλήρωσης με αριθμό 282 είναι οι εξής: 1, 5, 7, 15, 19 και 1, 11.

Το ποσό που θα μοιράσει το Eurojackpot στην επόμενη κλήρωση την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου είναι 10.000.000 ευρώ.