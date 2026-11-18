Στην πρόσληψη επιπλέον 2.820 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και στη Γενική Εκπαίδευση για το διδακτικό έτος 2026-27, προχώρησε χθες, Τρίτη 17 Νοεμβρίου, το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, στο πλαίσιο της πραγματοποίησης της Γ' φάσης των προσλήψεων, 1.739 προσλήψεις αφορούν στους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ 1.081 αφορούν σε ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Αναλυτικά, όσον αφορά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, το υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην πρόσληψη 47 εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και 780 εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης.

Όσον αφορά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, το υπουργείο προχώρησε στην πρόσληψη 81 εκπαιδευτικών ΕΑΕ, 802 εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων Γενικής Εκπαίδευσης, έξι εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ79.01 (εκπαιδευτικοί Μουσικής Επιστήμης) και ΤΕ16 (εκπαιδευτικοί Μουσικής μη Ανώτατων Ιδρυμάτων) σε Μουσικά Σχολεία για τη διδασκαλία μουσικών ειδικεύσεων.

Παράλληλα, διατέθηκαν για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, τέσσερις προσωρινοί αναπληρωτές, εκ των οποίων τρεις στη Γενική Εκπαίδευση και ένας στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της στελέχωσης των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων, προσλαμβάνονται επιπλέον 19 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκ των οποίων επτά εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και δώδεκα εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης.

Ακόμη, το υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην πρόσληψη 1.081 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, τα οποία κατανέμονται ως εξής:

Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), 17.

Στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (παράλληλη), 53.

Στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ), 6.

Στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕΔΑΣΥ, 1.

Στις ομάδες ΕΠΑΛ, 244.

Στις ομάδες γενικών σχολείων, 758.

Επίσης, διατίθενται για πρόσληψη στα ΕΠΑΛ της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων δύο αναπληρωτές.

Σημειώνεται ότι για 26 θέσεις που είχαν διατεθεί προς κάλυψη δεν βρέθηκαν διαθέσιμοι υποψήφιοι.

Οι προσλαμβανόμενες και οι προσλαμβανόμενοι καλούνται να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 23 έως και την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.minedu.gov.gr/anaplirotes.

ΑΠΕ-ΜΠΕ