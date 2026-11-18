Η πίεση των «προσφορών περιορισμένης διάρκειας» δεν πρέπει να οδηγεί σε παρορμητικές αποφάσεις.
Πριν προχωρήσουν οι καταναλωτές σε οποιαδήποτε αγορά, προτείνονται 4 βασικά βήματα:
- Ελέγξτε το προϊόν και το κατάστημα: Βεβαιωθείτε για τα χαρακτηριστικά και την τελική τιμή (μαζί με τα έξοδα αποστολής). Στις ηλεκτρονικές αγορές, ελέγξτε αν το e-shop αναγράφει επωνυμία, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας και όρους συναλλαγής. Αποφύγετε ιστοσελίδες που αποκρύπτουν την ταυτότητά τους (π.χ. επαγγελματικά προφίλ σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης) και δείχνουν αναξιόπιστες.
- Εντοπίστε την πραγματική έκπτωση: Μην παρασύρεστε από τα μεγάλα ποσοστά. Βάσει νόμου, σε κάθε προσφορά πρέπει να αναγράφεται η χαμηλότερη τιμή που είχε το προϊόν τις τελευταίες 30 ημέρες. Συγκρίνετε τις τιμές για να δείτε το πραγματικό όφελος.
- Προσέξτε την πληρωμή και την παράδοση: Ενημερωθείτε για τον χρόνο παράδοσης και προτιμήστε ασφαλείς τρόπους πληρωμής, χωρίς να δίνετε τραπεζικά στοιχεία σε ύποπτες σελίδες ή σε emails που λαμβάνετε από αγνώστους αποστολείς. Κρατήστε όλα τα αποδεικτικά (παραγγελίας, πληρωμής και επικοινωνίας) για να είστε καλυμμένοι σε περίπτωση προβλήματος.
- Ενημερωθείτε για το δικαίωμα επιστροφής: Στις αγορές από απόσταση (μέσω e-shop, τηλεφώνου κ.λπ.) έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή (εκτός συγκεκριμένων εξαιρέσεων). Το κόστος επιστροφής επιβαρύνει τον καταναλωτή, για το οποίο ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει σχετική ενημέρωση στους όρους του. Προσοχή!! Στα φυσικά καταστήματα, η επιστροφή εξαρτάται αποκλειστικά από την πολιτική της κάθε επιχείρησης.
Αντιμετωπίσατε πρόβλημα; Μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αναφορά σας για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς σας:
- Για αγορές στην Ελλάδα: Στον Συνήγορο του Καταναλωτή μέσω της ιστοσελίδας www.synigoroskatanaloti.gr.
- Για αγορές εντός Ε.Ε. (συμπ. Ισλανδίας, Νορβηγίας και Η.Β.): Στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας μέσω της ιστοσελίδας www.eccgreece.gr.
ΑΠΕ-ΜΠΕ