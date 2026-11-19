Μία ακόμη γυναικοκτονία συγκλονίζει την ελληνική κοινωνία, καθώς μία 61χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε διαμέρισμα στην περιοχή της Ακρόπολης, τα ξημερώματα της Πέμπτης (19/11).

Για τον θάνατό της συνελήφθη ο 63χρονος σύντροφός της, ο οποίος φέρεται να την ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου και στη συνέχεια να ειδοποίησε ο ίδιος την Αστυνομία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο μετά τις 2:00 τα ξημερώματα, ο 63χρονος επικοινώνησε με την Άμεση Δράση, αναφέροντας το περιστατικό και φέρεται να παραδέχθηκε ότι ευθύνεται για τον θάνατο της συντρόφου του.

Αστυνομικοί έσπευσαν άμεσα στο διαμέρισμα, επί της οδού Αίθρας, στην περιοχή της Ακρόπολης, όπου εντόπισαν την 61χρονη χωρίς τις αισθήσεις της. Οι αστυνομικοί απέκλεισαν τον χώρο και προχώρησαν στη σύλληψη του 63χρονου, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο.