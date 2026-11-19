Κριός

Ο Ηλιος από τον 8ο οίκο σου σχηματίζει τετράγωνο με τον Αρη στον 5ο οίκο σου και μπορεί να φέρει εντάσεις για χρήματα, προσωπικά ζητήματα ή τις ανάγκες των παιδιών σου. Αν υπάρχουν κοινές οικονομικές υποχρεώσεις, απόφυγε να ξοδέψεις παρορμητικά για διασκέδαση, αφήνοντας εκκρεμότητες που θα προκαλέσουν διαφωνίες. Αν έχεις παιδιά, προσπάθησε να διαχειριστείς μια αντίδρασή τους χωρίς να μπεις σε μάχη για το ποιος θα επικρατήσει. Διοχέτευσε την ενέργειά σου σε κάτι δημιουργικό και απόφυγε οικονομικά ρίσκα.

Ταύρος

Ανάμεσα στις απαιτήσεις του/της συντρόφου σου και σε όσα συμβαίνουν μέσα στο σπίτι μπορεί να δυσκολευτείς να κρατήσεις ισορροπίες. Το τετράγωνο του Ηλιου στον 7ο οίκο σου με τον Αρη στον 4ο οίκο σου ενδέχεται να φέρει διαφωνίες για τη συμβίωση, τις οικογενειακές ευθύνες ή την ανάμειξη συγγενικών προσώπων στη σχέση σου. Ενα πρόβλημα που έχει μείνει άλυτο μπορεί να εκφραστεί απότομα, ιδιαίτερα αν αισθανθείς ότι όλο το βάρος πέφτει επάνω σου. Προσπάθησε να μιλήσεις συγκεκριμένα για όσα σε ενοχλούν.

Δίδυμοι

Στις επαγγελματικές συζητήσεις και στις καθημερινές σου μετακινήσεις χρειάζεται ψυχραιμία, καθώς ο Ηλιος στον 6ο οίκο σου σχηματίζει τετράγωνο με τον Αρη στον 3ο οίκο σου. Ενα απαιτητικό πρόγραμμα ή μια παρατήρηση συναδέλφου μπορεί να σε εκνευρίσει περισσότερο από όσο δικαιολογεί η περίσταση. Απόφυγε να απαντήσεις βιαστικά σε μηνύματα και έλεγξε τις πληροφορίες σου πριν κατηγορήσεις κάποιον για λάθος. Αν νιώθεις πως όλοι ζητούν κάτι από εσένα, ξεκαθάρισε τις προτεραιότητές σου.

Καρκίνος

Η επιθυμία σου να χαρείς και να ικανοποιήσεις τις προσωπικές σου ανάγκες μπορεί να συγκρουστεί με τις οικονομικές σου δυνατότητες. Το τετράγωνο του Ηλιου στον 5ο οίκο σου με τον Αρη στον 2ο οίκο σου ενδέχεται να φέρει εκνευρισμό για έξοδα διασκέδασης, αγορές ή απαιτήσεις των παιδιών σου. Απόφυγε να ξοδέψεις παρορμητικά για να φτιάξεις τη διάθεσή σου ή να αποδείξεις την αξία σου. Μια δημιουργική δραστηριότητα μπορεί να σου προσφέρει εκτόνωση, αρκεί να μην απαιτεί έξοδα που θα σε προβληματίσουν αργότερα.

Λέων

Με τον Αρη στον 1ο οίκο σου να δέχεται το τετράγωνο του Ηλιου από τον 4ο οίκο σου, η υπομονή σου απέναντι στους οικείους σου μπορεί να είναι περιορισμένη. Ισως αισθανθείς ότι παρεμβαίνουν στις αποφάσεις σου και ότι οι οικογενειακές υποχρεώσεις δεν σου αφήνουν περιθώριο να κινηθείς όπως θέλεις. Η ανάγκη σου να υπερασπιστείς τον εαυτό σου δεν χρειάζεται να οδηγήσει σε επιθετικές κουβέντες. Αν υπάρχουν εκκρεμότητες στο σπίτι, μοίρασε τις ευθύνες με σαφήνεια, χωρίς να αναλαμβάνεις τα πάντα και μετά να θυμώνεις.

Παρθένος

Με τον Ηλιο στον 3ο οίκο σου να σχηματίζει τετράγωνο με τον Αρη στον 12ο οίκο σου, ενώ αρχικά θα προσπαθήσεις να μη δείξεις τον εκνευρισμό σου, μια μικρή αφορμή μπορεί να σε οδηγήσει σε πιο έντονη αντίδραση. Απόφυγε τις αιχμές και εξήγησε συγκεκριμένα τι σε ενοχλεί, χωρίς να περιμένεις από τους άλλους να το καταλάβουν μόνοι τους. Αν ακούσεις κάτι που σε αναστατώνει, επιβεβαίωσέ το πριν απαντήσεις ή μεταφέρεις την πληροφορία. Στις μετακινήσεις σου, φρόντισε να μη λειτουργείς αφηρημένα λόγω κούρασης.

Ζυγός

Διαφορετικές προτεραιότητες μπορεί να δημιουργήσουν τριβές με φίλους/ες ή πρόσωπα με τα οποία μοιράζεσαι έναν στόχο. Το τετράγωνο του Ηλιου στον 2ο οίκο σου με τον Αρη στον 11ο οίκο σου σε καλεί να υπερασπιστείς τα όριά σου χωρίς να μπεις σε ανταγωνισμό. Αν κάποιος πιέζει για έξοδα που δεν θέλεις να κάνεις, εξήγησε τη θέση σου καθαρά. Απόφυγε να συμμετάσχεις σε μια αγορά ή δραστηριότητα μόνο και μόνο για να μη φανείς λιγότερο γενναιόδωρος/η. Σε μια ομαδική προσπάθεια, μπορεί να διαφωνήσεις για τη διαχείριση πόρων.

Σκορπιός

Η διάθεσή σου να διεκδικήσεις όσα θέλεις είναι έντονη και ο τρόπος που θα κινηθείς θα παίξει καθοριστικό ρόλο. Ο Ηλιος στον 1ο οίκο σου σχηματίζει τετράγωνο με τον Αρη στον 10ο οίκο σου και μπορεί να φέρει αντιπαραθέσεις με ανωτέρους ή πρόσωπα που έχουν λόγο στην επαγγελματική σου πορεία. Αν αισθανθείς ότι αμφισβητούν τις ικανότητές σου, μην απαντήσεις προσπαθώντας να αποδείξεις τα πάντα. Στήριξε τις θέσεις σου σε συγκεκριμένα στοιχεία και απόφυγε τελεσίγραφα που θα περιορίσουν τις επιλογές σου.

Τοξότης

Ανάμεσα σε όσα σκέφτεσαι να κάνεις και στις αντοχές σου μπορεί να υπάρχει απόσταση, καθώς ο Ηλιος στον 12ο οίκο σου σχηματίζει τετράγωνο με τον Αρη στον 9ο οίκο σου. Μια καθυστέρηση σε ταξίδι ή σε μια υπόθεση που σχετίζεται με το εξωτερικό ενδέχεται να σε εκνευρίσει. Απόφυγε να πιέσεις μια διαδικασία παρακάμπτοντας λεπτομέρειες που αργότερα θα χρειαστεί να διορθώσεις. Σε συζητήσεις για πεποιθήσεις και προσωπικές επιλογές, μην αισθανθείς υποχρεωμένος/η να πείσεις τους πάντες.

Αιγόκερως

Κοινές οικονομικές υποχρεώσεις μπορεί να γίνουν αφορμή για ένταση με ένα φιλικό πρόσωπο. Το τετράγωνο του Ηλιου στον 11ο οίκο σου με τον Αρη στον 8ο οίκο σου φέρνει στο προσκήνιο το ποιος συνεισφέρει, ποιος αποφασίζει και ποιος αναλαμβάνει το μεγαλύτερο βάρος. Αν υπάρχουν οφειλές ή οικονομικές εκκρεμότητες, ζήτησε συγκεκριμένες απαντήσεις χωρίς απειλές και προσωπικούς χαρακτηρισμούς. Απόφυγε να δεσμευτείς σε μια χρηματοδότηση επειδή αισθάνεσαι πίεση ή φοβάσαι ότι θα χαλάσει μια σχέση.

Υδροχόος

Οι απαιτήσεις της δουλειάς και οι αντιδράσεις του/ης συντρόφου σου μπορεί να σε πιέσουν ταυτόχρονα. Με τον Ηλιο στον 10ο οίκο σου σε τετράγωνο με τον Αρη στον 7ο οίκο σου, μια διαφωνία εύκολα μπορεί να εξελιχθεί σε ανταγωνισμό για το ποιος θα έχει τον τελευταίο λόγο. Προσπάθησε να μείνεις στο συγκεκριμένο ζήτημα και απόφυγε χαρακτηρισμούς που θα δυσκολέψουν τη συνεννόηση. Αν κάποιος αμφισβητεί μια επαγγελματική σου επιλογή, άκουσε τα επιχειρήματά του χωρίς να θεωρήσεις δεδομένο ότι προσπαθεί να σε εμποδίσει.

Ιχθύες

Η βιασύνη να προχωρήσεις ένα σχέδιο μπορεί να συγκρουστεί με καθημερινές και επαγγελματικές υποχρεώσεις που απαιτούν χρόνο. Το τετράγωνο του Ηλιου στον 9ο οίκο σου με τον Αρη στον 6ο οίκο σου ενδέχεται να αυξήσει τον εκνευρισμό στη δουλειά, ιδιαίτερα αν αισθανθείς ότι κάποιοι καθυστερούν την προσπάθειά σου. Πριν ασκήσεις κριτική, έλεγξε αν οι οδηγίες και οι ευθύνες έχουν γίνει κατανοητές. Απόφυγε να παρακάμψεις διαδικασίες για να τελειώσεις γρηγορότερα, γιατί μπορεί να χρειαστεί να επιστρέψεις στα ίδια.