Φαινόμενα που θυμίζουν περισσότερο καλοκαίρι παρά 19η Νοεμβρίου εκδηλώνει ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και τους πολίτες στα μεγάλα αστικά κέντρα να απολαμβάνουν τον ήλιο και τη ζέστη.

Ο Κώστας Λαγουβάρδος, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, μιλώντας στο Orange Press Agency, εξήγησε τους λόγους αυτής της παρατεταμένης καλοκαιρίας, εκτιμώντας πως ο φετινός Νοέμβριος θα καταγραφεί ως ένας από τους πιο θερμούς των τελευταίων ετών:

«Τις τελευταίες ημέρες βιώνουμε στη χώρα μας αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Θα έλεγα μάλιστα σε κάποιες περιοχές, όπως τη βόρεια Ελλάδα και λόγω των ισχυρών δυτικών και νοτιοδυτικών ανέμων έχουμε θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 27 με 28 βαθμούς».

Καιρός: Ζέστες μέχρι και τα τέλη Νοεμβρίου

«Είναι θερμοκρασίες αρκετά πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Μάλιστα, για πολλές ημέρες, καθώς και την Παρασκευή και το Σάββατο θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες στη χώρα.

Μια μικρή πτώση και εκεί προς τη Δευτέρα, εκ νέου άνοδο, ενώ απ' ό,τι φαίνεται και η τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου θα είναι με θερμοκρασίες κοντά ή λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Με λίγα λόγια, επειδή αυτή η μετεωρολογική κατάσταση διαρκεί αρκετές ημέρες τώρα, εκτιμούμε ότι ο Νοέμβριος τελικά θα είναι ένας αρκετά ζεστός μήνας, από τους πιο ζεστούς που έχουμε ζήσει στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια».

Καιρός: Τα «ρεκόρ» ζέστης

Σύμφωνα με τις καταγραφές των μετεωρολογικών σταθμών το απόγευμα της Πέμπτης (19/11 και μέχρι τις 16:30), στην κορυφή των θερμοκρασιών βρέθηκαν η Βέροια και το Παλαιό Σκυλίτσι Ημαθίας με 25,7°C, ενώ ακολούθησαν ο Βόλος με 25,4°C (και 25,3°C στο λιμάνι), η πόλη της Καρδίτσας με 25,3°C και η Σκάλα Λακωνίας με 24,9°C.

Σύμφωνα με το reader, ιδιαίτερα υψηλές τιμές σημειώθηκαν στα αστικά κέντρα της Βόρειας Ελλάδας, όπου πέραν της Βέροιας (25,7°C και 24,4°C στο κέντρο της πόλης), στη Θεσσαλονίκη ο υδράργυρος έφτασε τους 23,9°C στη ΔΕΘ, τους 23,7°C στον Φοίνικα Καλαμαριάς, τους 23,5°C στο Κορδελιό και τους 23,3°C στο κέντρο της πόλης και την Καλαμαριά, ενώ στην Καρυώτισσα Γιαννιτσών και στο Δίον καταγράφηκαν 23,6°C και στον Κορινό Πιερίας 23,4°C.

Αντίστοιχη εικόνα επικράτησε και στο λεκανοπέδιο της Αττικής, με τη Νέα Μάκρη να αγγίζει τους 24,4°C, τη Ραφήνα τους 24,3°C και το Πόρτο Ράφτη τους 24,2°C.

Στον αστικό ιστό της Αθήνας και του Πειραιά, το θερμόμετρο έδειξε 24,1°C στα Πατήσια και στο Πέραμα, 23,9°C στον Πειραιά (Παιδαγωγική) και το Μαρκόπουλο, 23,8°C στο Φάληρο (ΣΕΦ), 23,7°C σε Άλιμο, Νέα Σμύρνη και Παλαιό Φάληρο, 23,6°C σε Αμπελόκηπους, Νέο Κόσμο, Μεταμόρφωση και Νίκαια και 23,5°C στο Γκάζι και το Λαύριο.

Ο καιρός την Παρασκευή

Για αύριο, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το Αστεροσκοπείο, αναμένονται τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και πιθανώς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τη Θράκη, ενώ τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά νοτιοδυτικοί έως 4-5 μποφόρ (και πρόσκαιρα στο Βορειοανατολικό Αιγαίο έως 6 μποφόρ), στρεφόμενοι από το απόγευμα σε δυτικούς έως 4-5 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί έως 4-5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας στη Δυτική Μακεδονία από 7 έως 18 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 5 έως 23 βαθμούς, στην Ήπειρο από 10 έως 19, στη Θεσσαλία από 7 έως 22-23, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 10 έως 22-24, στην Κρήτη από 11 έως 28, στα Επτάνησα από 15 έως 21, στο Βόρειο και Βορειοανατολικό Αιγαίο από 13 έως 20 και στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες, δυτικοί-βορειοδυτικοί άνεμοι έως 3-4 μποφόρ και θερμοκρασία από 16 έως 22-23 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται παροδικές νεφώσεις, δυτικοί άνεμοι έως 3-4 μποφόρ και θερμοκρασία από 17 έως 21-22 βαθμούς Κελσίου.