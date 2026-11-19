Ανοδική τάση παρουσιάζει η θετικότητα της λοίμωξης COVID-19 και της γρίπης στην κοινότητα, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για το διάστημα 9-15 Νοεμβρίου.

Οι εισαγωγές στα νοσοκομεία για COVID-19 έφτασαν τις 233, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Σταθερή εικόνα παρουσιάζουν οι νοσηλείες για γρίπη. Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν δύο νέα σοβαρά κρούσματα γρίπης και ένας νέος θάνατος.

Ειδικότερα στην έκθεση αναφέρονται τα εξής:

Γριπώδης συνδρομή - ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις κινείται σε χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας ανοδική τάση.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού - SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 εισαγωγές κινείται σε χαμηλά επίπεδα, με μικρές εβδομαδιαίες αυξομειώσεις. Την τελευταία εβδομάδα παρουσίασε μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ιός SARS-CoV-2 - λοίμωξη COVID-19

Η θετικότητα που προκύπτει από το σύνολο των SARS-CoV-2 διαγνωστικών ελέγχων στην επικράτεια παρουσιάζει ανοδική τάση. Κατά την τελευταία εβδομάδα δεν σημειώθηκε αξιόλογη μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Καταγράφηκαν 233 νέες εισαγωγές COVID-19, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (Ν=191).

Δεν καταγράφηκε νέα διασωλήνωση, ούτε νέος θάνατος.

Ιός της γρίπης

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), ξεπέρασε το 10% (επιδημικό κατώφλι που σηματοδοτεί την εποχική δραστηριότητα της γρίπης), σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 88 νέες εισαγωγές γρίπης, μην παρουσιάζοντας αξιόλογη μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (Ν=86).

Καταγράφηκαν δύο νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και ένας νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Συνολικά, από την αρχή καταγραφής της γρίπης έχουν καταγραφεί 18 κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και πέντε θάνατοι με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

Η θετικότητα τόσο στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) όσο και στο δίκτυο επιτήρησης SARI κυμαίνεται σταθερά σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Την τελευταία εβδομάδα δεν ανευρέθηκαν θετικά για RSV δείγματα από τις δειγματοληψίες της κοινότητας, ούτε από τις δειγματοληψίες του δικτύου επιτήρησης SARI.

Ο ΕΟΔΥ συστήνει τον εμβολιασμό έναντι του RSV των ατόμων ηλικίας άνω των 75 ετών και ατόμων που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ