Το ελληνικό υπεραυτοκίνητο Chaos «σπάει» τις επιδόσεις και στοιχίζει 12,5 εκατομμύρια ευρώ

Πρόκειται για το πρώτο υπεραυτοκίνητο της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας που θα χρησιμοποιεί έναν V10 κινητήρα βενζίνης 4.000 κ.εκ. με δύο turbo, ο οποίος θα λειτουργεί ως τις 11.000 σ.α.λ. στη βασική έκδοση Earth Version και ως τις 12.200 σ.α.λ. στην κορυφαία Zero Gravity. Η πρώτη έκδοση θα αποδίδει 2.049 ίππους και η δεύτερη 3.064 ίππους.

Το μπροστινό μέρος έχει στοιχεία από την Formula 1. To Chaos έχει φτιαχτεί εξ' ολοκλήρου στην χώρα μας και ένα μεγάλο μέρος του οχήματος είναι φτιαγμένο σε 3d εκτυπωτή. Οι διαστάσεις του θα είναι 5.053 x 2.068 x 1.121μ και το μεταξόνιο φτάνει τα 2.854 μ. Το βάρος θα είναι 1.388 κιλά στη βασική έκδοση και 1.272 κιλά στη Zero Gravity. H τελική ταχύτητα θα ξεπερνά και στις δύο περιπτώσεις τα 500 χλμ/ώρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας η έκδοση Earth Version από την στάση μέχρι τα πρώτα 100χλμ/ώρα χρειάζεται 1,9 δευτερόλεπτα, ενώ στην έκδοση Zero Gravity η επιτάχυνση έρχεται σε μόλις 1,55 δευτερόλεπτα.

Στο εσωτερικό ξεχωρίζουν το μοναδικής αισθητικής τιμόνι που θυμίζει ταινία επιστημονικής φαντασίας. Εσωτερικά μπορούν να φιλοξενηθούν δύο επιβάτες, ενώ αίσθηση προκαλούν τα καθίσματα τύπου μπάκετ που προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες των οδηγών.

Η πρώτη έκδοση θα κοστίζει 5,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ δεύτερη που είναι και η πιο δυνατή στοιχίζει 12,5 εκατομμύρια ευρώ. Το εργοστάσιο όπου κατασκευάζεται το υπεραυτοκίνητο είναι 38.000τ.μ σε έκταση 108 στρεμμάτων.

