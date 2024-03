Η Τεχνητή Νοημοσύνη στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Η Γνωστική Επανάσταση: πώς μεταμορφώνει η ΑΙ την Επιχειρηματική Νοημοσύνη; Ανοιχτές Τεχνολογίες: ποιες είναι οι επιπτώσεις τους στην Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη; European Chips Act: πώς θα επηρεάσει το παγκόσμιο τεχνολογικό τοπίο η Νομοθεσία της ΕΕ για τα μικροτσίπ; Τεχνολογία για όλους: εκδημοκρατισμός στην Πράξη; Τεχνητή Νοημοσύνη και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων: πώς η ΑΙ διαμορφώνει το διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον του Κυβερνοχώρου; Τεχνολογία και Βιωσιμότητα: ποια είναι η επόμενη μέρα; Καινοτομία αλά Ελληνικά: ποιες είναι οι επιδράσεις της ελληνικής καινοτομίας στην κοινωνία και την οικονομία της χώρας μας; Αμυντική Τεχνολογία, Ψηφιακές Ασπίδες και ΑΙ: πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει το μέλλον της Άμυνας;

Απαντήσεις στα τολμηρά αυτά ερωτήματα θα δώσουν διακεκριμένοι επιστήμονες, ερευνητές, επικεφαλής πρωτοπόρων ερευνητικών ιδρυμάτων, κυβερνητικά στελέχη και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών όπως η Αντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ASML και Επισκέπτρια Καθηγήτρια Στρατηγικής στο INSEAD, Annet Aris, ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Προγράμματος DIANA του NATO, Deeph Chana, ο Eπικεφαλής Οικονομολόγος και Υπεύθυνος του Προγράμματος Ανθρώπινης Ανάπτυξης της Παγκόσμιας Τράπεζας, Rafael De Hoyos Navarro, ο καθηγητής Decision Sciences and Technology Management στο INSEAD & Συνιδρυτής του Tremau, Θεόδωρος Ευγενίου, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Επιστήμης, Τεχνολογίας & Καινοτομίας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD), Jerry Sheehan, ο Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας και Επικεφαλής Στρατηγικής της Siemens, Peter Koerte, ο Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής Τεχνολογίας για την Ευρώπη, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή της IBM, Frank Theisen, ο Επικεφαλής Αειφορίας της Google, Adam Elman, o Εταιρικός Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Γενικός Σύμβουλος της Microsoft, USA, Antony Cook, ο Καθηγητής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, κάτοχος της έδρας Sir Donald Gordon του London Business School, Michael Jacobides, η Διευθύντρια Προγράμματος Ανάπτυξης του Center for Economic Performance του LSE, Άννα Σιβροπούλου - Valero, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Global Federation of Competitiveness Councils των Η.Π.Α., Chad Evans, ο Διευθύνων Σύμβουλος του BCG Henderson Institute Global στη Βοστώνη, François Candelon, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Διευθυντής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», Γιώργος Νούνεσης, o Καθηγητής Επιστήμης Υπολογιστών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Επιστήμης Υπολογιστών στο M.I.T., Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, ο Πρόεδρος της Grant Thornton, Νικόλαος Καραμούζης και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας, Αλέξανδρος Διακόπουλος.

ΑΠΕ