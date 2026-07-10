ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 3,9% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή τον Μάιο

Αύξηση 3,9% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή στη χώρα τον Μάιο εφέτος, ενώ ειδικά η παραγωγή των μεταποιητικών βιομηχανιών αυξήθηκε 3,7%.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής τον Μάιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2025, αυξήθηκε κατά 3,9, έναντι αύξησης 0,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2025 με το 2024.

Η εξέλιξη αυτή προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από την αύξηση:

*Κατά 7,1% του δείκτη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

*Κατά 3,7% του δείκτη μεταποίησης. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στον κλάδο κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στους κλάδους εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη -άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου- υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης.

Από τη μείωση:

*Κατά 2,1% του δείκτη παροχής νερού.

*Κατά 10,9% του δείκτη ορυχείων- λατομείων.

Σε μέσα επίπεδα το α' 5μηνο, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 3,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου- Μαΐου 2025.

Ενώ, ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,9% τον Μάιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2026.

ΑΠΕ-ΜΠΕ