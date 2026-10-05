Έβγαλαν «λαβράκια» οι έλεγχοι στα πόθεν έσχες: «Ξέχασαν» να δηλώσουν 15 εκατομμύρια ευρώ

15 εκατομμύρια ευρώ «ξέχασαν» να δηλώσουν υπόχρεοι υποβολής περιουσιακής κατάστασης, όπως αποκάλυψαν οι έλεγχοι της Αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος.

Οι έλεγχοι, οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν έπειτα από εντολή του επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής και επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, αφορούν τη χρονική περίοδο 2021-2025 και έβγαλαν «λαβράκια» για τους τρόπους με τους οποίους κρύβονταν τα περιουσιακά στοιχεία.

Ένας τρόπος είναι η μέθοδος της… λευκής κόλλας. Οι υπόχρεοι δεν ανέγραφαν περιουσιακά στοιχεία στα πόθεν έσχες τους, με το συνολικό ποσό που απεκρύβη να αγγίζει τα 11 εκατ. ευρώ.

Άλλος τρόπος είναι η ελλιπής υποβολή περιουσιακών στοιχείων, μέσω της οποίας υπόχρεοι κατάφεραν να αποκρύψουν συνολικά 1,5 εκατ. ευρώ.

Άλλοι υπόχρεοι φαίνεται πως ξέχασαν εντελώς να υποβάλουν τις σχετικές δηλώσεις «πόθεν έσχες», αποκρύπτοντας συνολικά περίπου 1,8 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή, «το σύνολο των παραπάνω υποθέσεων παραπέμφθηκε στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές της χώρας, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνεται μέριμνα για τη διαβίβαση του, κατά περίπτωση, πορίσματος ελέγχου, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, προς καταλογισμό των αποκρυβέντων ποσών».

Πηγή: www.iefimerida.gr