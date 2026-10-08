ΠΣΕ: Εκτίναξη 26,7% των εξαγωγών τον Αύγουστο

Ισχυρή επιτάχυνση κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές τον Αύγουστο, σημειώνοντας άνοδο κατά 26,7% και φθάνοντας τα 4,26 δισ. ευρώ, ενώ στο οκτάμηνο του 2026 ξεπέρασαν τα 37 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την ανάλυση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ) και του ΚΕΕΜ επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, οι εξαγωγές τον Αύγουστο ανήλθαν σε 4.261,1 εκατ. ευρώ, έναντι 3.363,7 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση της χρονιάς. Η άνοδος δεν περιορίστηκε στα πετρελαιοειδή, καθώς οι εξαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή αυξήθηκαν κατά 12,5%, στα 2.668,4 εκατ. ευρώ, ενώ χωρίς πετρελαιοειδή και πλοία ενισχύθηκαν κατά 12,6%, στα 2.659,1 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, οι εισαγωγές τον Αύγουστο αυξήθηκαν κατά 17,7%, στα 6.466,7 εκατ. ευρώ, από 5.492,4 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Χωρίς πετρελαιοειδή αυξήθηκαν μόλις κατά 3,7%, ενώ χωρίς πετρελαιοειδή και πλοία κατά 4,9%.

Ως αποτέλεσμα, το εμπορικό έλλειμμα διευρύνθηκε οριακά κατά 3,6%, στα 2.205,6 εκατ. ευρώ, ενώ χωρίς πετρελαιοειδή μειώθηκε κατά 6,6% και χωρίς πετρελαιοειδή και πλοία κατά 4,2%.

Παράλληλα, βελτιώθηκε σημαντικά ο δείκτης κάλυψης των εισαγωγών από τις εξαγωγές, από 61,2% τον Αύγουστο του 2025 σε 65,9% τον Αύγουστο του 2026. Χωρίς πετρελαιοειδή, ο δείκτης αυξήθηκε από 53,8% σε 58,4%.

Στα 37,11 δισ. ευρώ οι εξαγωγές στο 8μηνο

Στο οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026, οι ελληνικές εξαγωγές διαμορφώθηκαν στα 37.109,5 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 16,5%, ή κατά 5,25 δισ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές ανήλθαν σε 26.382,8 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 7,6%, ενώ χωρίς πετρελαιοειδή και πλοία έφθασαν τα 26.251,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 7,5%.

Οι εισαγωγές στο ίδιο διάστημα αυξήθηκαν κατά 8,2%, στα 58.292,9 εκατ. ευρώ, έναντι 53.878,5 εκατ. ευρώ το 2025. Χωρίς πετρελαιοειδή αυξήθηκαν κατά 2%, ενώ χωρίς πετρελαιοειδή και πλοία κατά 2,3%. Το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε κατά 3,8%, στα 21.183,4 εκατ. ευρώ, έναντι 22.017,2 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ χωρίς πετρελαιοειδή υποχώρησε κατά 5,3% και χωρίς πετρελαιοειδή και πλοία κατά 4,6%.

Ο δείκτης κάλυψης εισαγωγών στο οκτάμηνο αυξήθηκε στο 63,7%, από 59,1% το 2025, ενώ χωρίς πετρελαιοειδή ανήλθε στο 59,6%, από 56,5%.

Τα πετρελαιοειδή οδηγούν την άνοδο, ενισχύεται όμως και ο μη ενεργειακός πυρήνας

Σύμφωνα με την ανάλυση, τα πετρελαιοειδή και καύσιμα κατέγραψαν αύξηση 44,7% στο οκτάμηνο, προσθέτοντας 3,58 δισ. ευρώ και αντιστοιχώντας περίπου στο 68% της συνολικής αύξησης των εξαγωγών. Παράλληλα, ο μη ενεργειακός πυρήνας ενισχύθηκε κατά 7,6%, ή κατά 1,86 δισ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν οι 9 από τους 10 κλάδους ΤΤΔΕ στο οκτάμηνο. Τη μεγαλύτερη αύξηση κατέγραψαν οι Πρώτες Ύλες μη Εδώδιμες, με 23,4%, τα Μηχανήματα και Υλικό Μεταφορών με 13,7% και τα Τρόφιμα και Ζώντα Ζώα με 10,5%. Αύξηση 5,4% σημείωσαν τα Χημικά Προϊόντα, 5% τα Βιομηχανικά κατά Πρώτη Ύλη και 1,6% τα Διάφορα Βιομηχανικά Είδη. Αντίθετα, μοναδική κατηγορία με αρνητικό πρόσημο στο οκτάμηνο ήταν τα Λάδια και Λίπη, με πτώση 19,3%.

Ανοίγει η ψαλίδα υπέρ των Τρίτων Χωρών τον Αύγουστο

Σε γεωγραφικό επίπεδο, τον Αύγουστο οι εξαγωγές προς τις Τρίτες Χώρες αυξήθηκαν κατά 29,2%, ταχύτερα από τις εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 24,5%. Έτσι, το μερίδιο της ΕΕ στις συνολικές εξαγωγές διαμορφώθηκε στο 52,8%, έναντι 53,7% ένα χρόνο νωρίτερα.

Χωρίς τα πετρελαιοειδή, ωστόσο, η εικόνα αντιστρέφεται: οι εξαγωγές προς την ΕΕ αυξήθηκαν κατά 19%, έναντι μόλις 1,2% προς τις Τρίτες Χώρες, με το ευρωπαϊκό μερίδιο να ανέρχεται στο 67,1%, από 63,4%.

Στο οκτάμηνο, οι εξαγωγές προς την ΕΕ αυξήθηκαν κατά 16,1%, ενώ προς τις Τρίτες Χώρες κατά 17%. Η ΕΕ διατήρησε το μεγαλύτερο μερίδιο, με 57,3%, έναντι 42,7% των Τρίτων Χωρών. Χωρίς πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές προς την ΕΕ αυξήθηκαν κατά 9,7%, έναντι 3,6% προς τις Τρίτες Χώρες, με το μερίδιο της ΕΕ να διαμορφώνεται στο 67,2%.

Αύξηση των εξαγωγών προς τις ΗΠΑ, αλλά αύξηση και των εισαγωγών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη του διμερούς εμπορίου Ελλάδας-ΗΠΑ. Στο οκτάμηνο του 2026 οι ελληνικές εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ανήλθαν σε 1.843,7 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 17,4%, από 1.570,4 εκατ. ευρώ το 2025. Το μερίδιο της αμερικανικής αγοράς στις συνολικές ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκε στο 5%, από 4,9%.

Ωστόσο, πολύ μεγαλύτερη ήταν η αύξηση των εισαγωγών από τις ΗΠΑ, οι οποίες εκτινάχθηκαν κατά 49,9%, στα 2.420,1 εκατ. ευρώ, από 1.614,5 εκατ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα, το εμπορικό έλλειμμα της Ελλάδας με τις ΗΠΑ διευρύνθηκε στα 576,3 εκατ. ευρώ, έναντι μόλις 44,1 εκατ. ευρώ στο οκτάμηνο του 2025.

Αλκ. Καλαμπόκης: Η ελληνική εξωστρέφεια δεν γνωρίζει πλέον θερινή ραστώνη

«Ο Αύγουστος επιβεβαίωσε ότι η ελληνική εξωστρέφεια δεν γνωρίζει πλέον θερινή ραστώνη», δήλωσε ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, σχολιάζοντας τα στοιχεία.

Όπως ανέφερε, η αύξηση κατά 26,7% τον Αύγουστο οδήγησε τις εξαγωγές του οκταμήνου στα 37,11 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 16,5% και προσθέτοντας περισσότερα από 5,25 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2025. Ο ίδιος χαρακτήρισε την εξέλιξη «νέα, ανθεκτική κανονικότητα» και υπογράμμισε το εύρος της ανόδου, καθώς εννέα στους δέκα κλάδους ΤΤΔΕ κινήθηκαν ανοδικά και ο μη ενεργειακός πυρήνας ενισχύθηκε κατά 7,6%.

Ο κ. Καλαμπόκης στάθηκε επίσης στη μείωση του εμπορικού ελλείμματος, αλλά και στην αύξηση των εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες, επισημαίνοντας ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις διεκδικούν μερίδια σε αναδυόμενες διεθνείς αγορές.

Παράλληλα, ζήτησε αναβάθμιση των εθνικών εργαλείων ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων και παροχής ρευστότητας, στήριξη των μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων στο κεφάλαιο κίνησης, ταχύτερες επιστροφές ΦΠΑ και στοχευμένη ελάφρυνση του μη μισθολογικού και ενεργειακού κόστους.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πορεία του εμπορίου με τις ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι η άνοδος των ελληνικών εξαγωγών κατά 17,4% συνοδεύτηκε από αύξηση 49,9% των εισαγωγών, εξέλιξη που οδήγησε σε σημαντική διεύρυνση του διμερούς ελλείμματος.

«Το 8μηνο του 2026 απέδειξε ότι η ελληνική παραγωγή μπορεί να επιταχύνει ακόμη και όταν η εποχικότητα παίζει εναντίον της», σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΣΕ, υπογραμμίζοντας ότι ζητούμενο για το τελευταίο τετράμηνο είναι να μετατραπεί η σημερινή δυναμική σε μόνιμο χαρακτηριστικό της ελληνικής εξωστρέφειας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ