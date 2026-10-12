ΕΛΣΤΑΤ: Ενισχύονται οι ελληνικές εξαγωγές και περιορίζεται το εμπορικό έλλειμμα

Η ελληνική εξαγωγική δραστηριότητα συνεχίζει να καταγράφει θετική πορεία, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα και τη δυναμική της. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2026, οι εξαγωγές σημείωσαν σημαντική αύξηση, ενώ το εμπορικό έλλειμμα παρουσίασε μείωση.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο, οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών διαμορφώθηκαν στα 37,1 δισ. ευρώ το διάστημα Ιανουαρίου - Αυγούστου 2026, καταγράφοντας αύξηση 16,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εξαγωγές ανήλθαν σε 26,4 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 7,6%.

Την ίδια περίοδο, οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 8,2%, με ρυθμό σημαντικά χαμηλότερο από εκείνον των εξαγωγών. Η εξέλιξη αυτή συνέβαλε στη μείωση του συνολικού εμπορικού ελλείμματος κατά 3,8%, στα 21,18 δισ. ευρώ. Θετική είναι η εικόνα και στο ισοζύγιο χωρίς τα πετρελαιοειδή, όπου το έλλειμμα υποχώρησε κατά 5,3%, καταγράφοντας μείωση περίπου 1 δισ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο οκτάμηνο του 2025.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, η σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά αναδεικνύει τη διαφοροποίηση της τάσης. Ειδικότερα, στο οκτάμηνο του 2025 οι συνολικές εξαγωγές υποχωρούσαν κατά 5,6% έναντι του 2024, παρότι οι εξαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή αυξάνονταν κατά 3,7%. Παράλληλα, το μη πετρελαϊκό εμπορικό έλλειμμα αυξανόταν κατά 2,7%. Το 2026 η εικόνα είναι ευρύτερα βελτιωμένη: ισχυρότερη συνολική εξαγωγική άνοδος, επιτάχυνση των εξαγωγών χωρίς πετρελαιοειδή και ταυτόχρονος περιορισμός τόσο του συνολικού, όσο και του μη ενεργειακού ελλείμματος.

Ιδιαίτερα θετική ήταν και η εικόνα του Αυγούστου. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 26,7% σε ετήσια βάση και, χωρίς πετρελαιοειδή, κατά 12,5%. Παρότι το συνολικό μηνιαίο εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά 3,6%, το έλλειμμα χωρίς πετρελαιοειδή μειώθηκε κατά 6,6%.

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, Χάρης Θεοχάρης, σχολιάζοντας τα ανωτέρω στοιχεία ανέφερε ότι αποτελούν μια ισχυρή ένδειξη ότι η ελληνική εξαγωγική βάση διευρύνεται και αποκτά μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Σημείωσε, εξάλλου, την ιδιαίτερη σημασία του γεγονότος ότι η θετική εικόνα δεν περιορίζεται στα πετρελαιοειδή, αλλά επεκτείνεται στον ευρύτερο παραγωγικό πυρήνα της οικονομίας. Τόνισε, επίσης, ότι η εξέλιξη αυτή κινείται στην κατεύθυνση των στόχων της κυβερνητικής πολιτικής για ενίσχυση της εξαγωγικής βάσης και της παραγωγικής εξωστρέφειας. Υπογράμμισε δε ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού, καθώς το διεθνές περιβάλλον παραμένει δύσκολο, με εντεινόμενους εμπορικούς ανταγωνισμούς, γεωοικονομικές ανακατατάξεις και αυξημένη αβεβαιότητα. Επεσήμανε, τέλος, ότι, ακριβώς γι' αυτό τον λόγο, η Ελλάδα χρειάζεται περισσότερη και καλύτερη εξωστρέφεια: περισσότερες επιχειρήσεις στις διεθνείς αγορές, μεγαλύτερη εγχώρια προστιθέμενη αξία, διαφοροποίηση αγορών και ισχυρότερη παραγωγική βάση.

ΑΠΕ-ΜΠΕ