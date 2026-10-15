Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 7,589 δισ. ευρώ στο 9μηνο

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 7,589 δισ. ευρώ παρουσίασε ο κρατικός προϋπολογισμός την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 5,129 δισ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 9,449 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στο εννεάμηνο το συνολικό ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζει πλεόνασμα ύψους 162 εκατ. ευρώ, έναντι του στόχου για έλλειμμα 1,897 δισ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2026 στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2026 και πλεονάσματος 2,401 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Παρά την αύξηση κατά 2,46 δισ. στο πρωτογενές πλεόνασμα, η καθαρή υπέρβαση έναντι του στόχου εννεαμήνου περιορίζεται σε 340 εκατ. ευρώ, αν εξαιρεθούν:

Ποσό ύψους 695 εκατ. ευρώ που αφορά σε ετεροχρονισμό πληρωμών του ΠΔΕ, ποσό ύψους 385 εκατ. ευρώ που αφορά σε ετεροχρονισμό πληρωμών σε εξοπλιστικά προγράμματα και ποσό ύψους 905 εκατ. ευρώ που αφορά σε ετεροχρονισμό μεταβιβαστικών πληρωμών σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, που δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε δημοσιονομικούς όρους.

που αφορά σε ετεροχρονισμό πληρωμών του ΠΔΕ, ποσό ύψους που αφορά σε ετεροχρονισμό πληρωμών σε εξοπλιστικά προγράμματα και ποσό ύψους που αφορά σε ετεροχρονισμό μεταβιβαστικών πληρωμών σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, που δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε δημοσιονομικούς όρους. Ποσό ύψους 135 εκατ. ευρώ από τη δεύτερη δόση του τιμήματος για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο στο Ελληνικό, που δημοσιονομικά καταγράφεται κατά τη διάρκεια των ετών της παραχώρησης.

Επισημαίνεται ότι «το πρωτογενές αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους διαφέρει από το αποτέλεσμα σε ταμειακούς όρους». Επιπρόσθετα, τα ανωτέρω αφορούν στο πρωτογενές αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης και όχι στο σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει και τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των Νομικών Προσώπων και των υποτομέων των ΟΤΑ και ΟΚΑ.

Τα έσοδα του εννεαμήνου

Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 57,834 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,525 δισ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2026.

Ωστόσο, στη στοχοθεσία της εισηγητικής έκθεσης είχε συμπεριληφθεί η είσπραξη τον μήνα Ιούνιο ποσού ύψους 1,258 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), εκ του οποίου ποσό 884 εκατ. ευρώ εισπράχθηκε νωρίτερα, τον μήνα Απρίλιο, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 374 εκατ. ευρώ αναμένεται να εισπραχθεί εντός του τρέχοντος έτους.

Εξαιρουμένου του ποσού από το ΤΑΑ, τα καθαρά έσοδα παρουσιάζουν αύξηση κατά 2,899 δισ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 56,072 δισ. ευρώ και περιλαμβάνουν:

Το ποσό των 306 εκατ. ευρώ από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, όπως προαναφέρθηκε.

από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, όπως προαναφέρθηκε. Το ποσό των 135 εκατ. ευρώ από τη δεύτερη δόση του τιμήματος για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο στο Ελληνικό, που είχε προβλεφθεί να εισπραχθεί στο τέλος του 2025.

Αν εξαιρεθούν τα ανωτέρω ποσά, τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 55,631 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,532 δισ. ευρώ ή 2,8% έναντι του στόχου.

Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 6,727 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 520 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου των 6,206 δισ. ευρώ που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2026, κυρίως εξαιτίας της επιστροφής ΦΠΑ ύψους 306 εκατ. ευρώ από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, όπως προαναφέρθηκε.

Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 3,518 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 278 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου των 3,240 δισ. ευρώ που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026.

Οι εισπράξεις του Σεπτεμβρίου

Ειδικότερα τον Σεπτέμβριο 2026, το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 6,483 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 194 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 6,591 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 179 εκατ. ευρώ ή 2,8% έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 626 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 79 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου των 548 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων ανήλθαν σε 94 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 26 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου των 120 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026 ανήλθαν στα 57,672 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 465 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου των 57,206 δισ. ευρώ που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026, κυρίως λόγω της επιτάχυνσης των πληρωμών του ΤΑΑ.

Επίσης, είναι αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 κατά 5,412 δισ. ευρώ.

Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού, οι πληρωμές εμφανίζονται μειωμένες κατά 1,105 δισ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο.

Αξιοσημείωτες μεταβιβάσεις και πληρωμές είναι οι ακόλουθες:

Η επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ύψους 1,544 δισ. ευρώ.

Η επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Ασφάλισης ύψους 1,994 δισ. ευρώ.

Η επιχορήγηση ύψους 917 εκατ. ευρώ προς την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) για την προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμάτων, προϊόντων και υπηρεσιών υγείας, για λογαριασμό των δημόσιων νοσοκομείων.

Οι μεταβιβάσεις προς τα νοσοκομεία και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ύψους 1,022 δισ. ευρώ.

Οι επιχορηγήσεις προς τους συγκοινωνιακούς φορείς ΟΑΣΑ, ΟΑΣΘ και ΟΣΕ ύψους 327 εκατ. ευρώ.

Η επιχορήγηση προς την Κοινωνία της Πληροφορίας ύψους 131 εκατ. ευρώ για την πληρωμή του FUEL PASS.

Πληρωμή 136 εκατ. ευρώ για την επιδότηση στο diesel κίνησης.

Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση οικογενειών με παιδιά ύψους 232 εκατ. ευρώ.

Οι επενδυτικές δαπάνες ανήλθαν στα 10,395 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 1,571 δισ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026, λόγω της επιτάχυνσης των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Επιπλέον, ήταν αυξημένες κατά 2,209 δισ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

ΑΠΕ-ΜΠΕ