Τέταρτη στη γαλλική αγορά εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου η Ελλάδα

Την τέταρτη θέση μεταξύ των προμηθευτών εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου στη Γαλλία κατέλαβε η Ελλάδα το 2025, με μερίδιο 2,13% στην αξία των εισαγωγών και 1,59% στην ποσότητα.

Η μέση δηλωθείσα αξία του ελληνικού προϊόντος διαμορφώθηκε σε 7,24 ευρώ ανά κιλό, έναντι 5,39 ευρώ για το σύνολο των εισαγωγών της συγκεκριμένης κατηγορίας, «γεγονός που επιβεβαιώνει την τοποθέτηση της χώρας μας σε ανώτερες ποιοτικές ζώνες», όπως αναφέρεται στη νέα μελέτη του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι με θέμα: «Η αγορά ελαιολάδου στη Γαλλία».

Η μελέτη για τη γαλλική αγορά ελαιολάδου καταγράφει τις επιδόσεις του ελληνικού προϊόντος σε μια αγορά όπου κυριαρχούν η Ισπανία, η Ιταλία και η Τυνησία, ενώ παράλληλα επισημαίνει τις δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης της ελληνικής παρουσίας.

Το 2025, οι εισαγόμενες από την Ελλάδα ποσότητες εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου στη Γαλλία ανήλθαν σε 1.351,6 τόνους, σημειώνοντας αύξηση κατά 3,1% σε σύγκριση με το 2024. Αντίθετα, η αξία των εξαγωγών υποχώρησε κατά 22,8%, στα 9,79 εκατ. ευρώ.

Η μεταβολή αποτυπώνεται και στη μέση δηλωθείσα αξία του προϊόντος, η οποία μειώθηκε από 9,67 ευρώ ανά κιλό το 2024 σε 7,24 ευρώ το 2025, καταγράφοντας πτώση 25,1%.

Παρά την υποχώρηση, η μέση δηλωθείσα αξία του ελληνικού εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου παρέμεινε υψηλότερη από τον μέσο όρο των εισαγωγών της συγκεκριμένης κατηγορίας στη Γαλλία. Ειδικότερα, η αντίστοιχη αξία διαμορφώθηκε σε 5,27 ευρώ ανά κιλό για το ισπανικό, 6,29 ευρώ για το ιταλικό και 4,60 ευρώ για το τυνησιακό προϊόν.

Η ισπανική κυριαρχία και οι άλλοι προμηθευτές

Η Ισπανία παρέμεινε ο μεγαλύτερος προμηθευτής εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου στη γαλλική αγορά το 2025, με εξαγωγές 47.608 τόνων και αξία περίπου 251 εκατ. ευρώ. Το μερίδιό της ανήλθε στο 55,9% της εισαγόμενης ποσότητας και στο 54,6% της συνολικής αξίας.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Ιταλία, με 18.097 τόνους και αξία 113,78 εκατ. ευρώ, ενώ τρίτη ήταν η Τυνησία, με 15.537 τόνους και αξία 71,52 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, οι γαλλικές εισαγωγές εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου ανήλθαν το 2025 σε 85.189 τόνους, συνολικής αξίας 459,51 εκατ. ευρώ. Σε σύγκριση με το 2024, η εισαγόμενη ποσότητα αυξήθηκε κατά 5,9%, ενώ η συνολική αξία μειώθηκε κατά 32,8%.

Πλεονασματικό το εμπόριο Ελλάδας - Γαλλίας

Σύμφωνα με την έκθεση, το διμερές εμπόριο ελαιολάδου εμφανίζει σημαντικό πλεόνασμα υπέρ της Ελλάδας. Η αξία των ελληνικών εξαγωγών εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου προς τη Γαλλία ανήλθε το 2025 σε 9,79 εκατ. ευρώ, έναντι περίπου 356.000 ευρώ για την αντίστοιχη, χωριστά καταγεγραμμένη, ροή γαλλικών εξαγωγών προς την Ελλάδα, η οποία αντιστοιχούσε σε 17,48 τόνους.

Ωστόσο, παρά το πλεονασματικό εμπορικό ισοζύγιο, το ελληνικό ελαιόλαδο εξακολουθεί να κατέχει περιορισμένο μερίδιο στη γαλλική αγορά σε σύγκριση με τους βασικούς ανταγωνιστές του.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι η ελληνική παρουσία επικεντρώνεται κυρίως στο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ενώ στις υπόλοιπες κατηγορίες οι ελληνικές εμπορικές ροές δεν αποτυπώνονται πάντοτε χωριστά στα διαθέσιμα αναλυτικά στοιχεία των γαλλικών τελωνειακών αρχών.

Επώνυμα προϊόντα και πιστοποιήσεις για ενίσχυση της παρουσίας

Για την περαιτέρω διείσδυση του ελληνικού ελαιολάδου στη γαλλική αγορά, η έκθεση επισημαίνει την ανάγκη χάραξης στοχευμένης στρατηγικής, με συστηματικότερη προώθηση επώνυμων προϊόντων στη μεγάλη διανομή και στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Μεταξύ των κατευθύνσεων που προτείνονται περιλαμβάνονται η αξιοποίηση των πιστοποιήσεων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), η ανάδειξη της βιολογικής παραγωγής και των ελληνικών ποικιλιών, καθώς και η ανάπτυξη συνεργασιών με εξειδικευμένους εισαγωγείς, καταστήματα delicatessen και δίκτυα υψηλής εστίασης.

Η έκθεση υπογραμμίζει, παράλληλα, τη σημασία της διαφοροποίησης και της ανάδειξης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ελληνικού προϊόντος, σε μια αγορά όπου η ισχυρή παρουσία των βασικών προμηθευτών και ο ανταγωνισμός στις τιμές διαμορφώνουν τις συνθήκες διάθεσης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ