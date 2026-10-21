Αγροτικό πετρέλαιο: Εκπτωση στην αντλία με ψηφιακό κουπόνι και QR code

Τέλος στην αναμονή για την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο μπαίνει από την 1η Νοεμβρίου 2026. Με ένα ψηφιακό κουπόνι και έναν κωδικό QR στο κινητό τους τηλέφωνο οι δικαιούχοι αγρότες θα μπορούν να προμηθεύονται πετρέλαιο κίνησης με έκπτωση απευθείας στην αντλία.

Το νέο σύστημα, το οποίο ενεργοποιείται μέσω της ψηφιακής εφαρμογής myDiesel της ΑΑΔΕ, αλλάζει τη διαδικασία χορήγησης του αφορολόγητου αγροτικού πετρελαίου ενώ προβλέπει αυτόματες επιστροφές φόρων στους πρατηριούχους τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα. Παράλληλα, καθιερώνει ψηφιακό έλεγχο των αγορών, συγκεκριμένα ετήσια όρια κατανάλωσης ανά δικαιούχο και διασταυρώσεις των παραστατικών μέσω των πληροφοριακών συστημάτων της ΑΑΔΕ.

Η νέα διαδικασία καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση ενώ η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη από αύριο Πέμπτη 22 Οκτωβρίου στην ψηφιακή πύλη myAADE και τις επόμενες ημέρες μέσω κινητών τηλεφώνων και τάμπλετ. Η απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης ανέρχεται σε 41 λεπτά το λίτρο ενώ καλύπτει και τον ΦΠΑ που αναλογεί στον συγκεκριμένο φόρο. Έτσι, το συνολικό όφελος φθάνει τα 50,84 λεπτά ανά λίτρο με βάση τον συντελεστή ΦΠΑ 24%.

Ποιοι δικαιούνται την έκπτωση

Δικαιούχοι του νέου συστήματος είναι οι επαγγελματίες αγρότες και οι νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα, εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ειδικότερα, θα πρέπει να έχουν υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για το τρέχον ή το προηγούμενο έτος και να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) για το τρέχον έτος. Για κάθε δικαιούχο θα υπολογίζεται συγκεκριμένη μέγιστη ετήσια ποσότητα πετρελαίου που θα μπορεί να αγοράζει με έκπτωση, ανάλογα με τις καλλιέργειες, τις εκτάσεις ή το ζωικό κεφάλαιο που δηλώνει στην ΕΑΕ. Οι ποσότητες που προκύπτουν από τους προβλεπόμενους συντελεστές προσαυξάνονται κατά 100%.

Ενδεικτικά, για το βαμβάκι η αρχική ποσότητα των 30 λίτρων ανά στρέμμα αυξάνεται στα 60 λίτρα, για τους ελαιώνες παραγωγής ελαιολάδου από 9 σε 18 λίτρα και για τους ελαιώνες επιτραπέζιας ελιάς από 20 σε 40 λίτρα. Για τα αιγοπρόβατα η ποσότητα διαμορφώνεται στα 5,8 λίτρα ανά ζώο και για τη μελισσοκομία στα 8 λίτρα ανά κυψέλη, μετά την προσαύξηση. Ειδικό καθεστώς υπολογισμού προβλέπεται για τους νεοεισερχόμενους αγρότες, με βάση αρχικά τις μέσες ετήσιες δικαιούμενες ποσότητες ανά είδος παραγωγής και στη συνέχεια τα στοιχεία της δικής τους ΕΑΕ.

Τα βήματα για την αγορά

Η αγορά του αφορολόγητου αγροτικού πετρελαίου θα πραγματοποιείται μέσω ψηφιακού κουπονιού. Ο αγρότης θα εισέρχεται στην εφαρμογή myDiesel, θα δηλώνει την ποσότητα πετρελαίου που επιθυμεί να αγοράσει και θα λαμβάνει ένα κουπόνι με μοναδικό κωδικό και QR code. Στο πρατήριο ο κωδικός θα σαρώνεται ή θα καταχωρίζεται στο σύστημα και θα εκδίδεται το προβλεπόμενο παραστατικό πώλησης. Μετά την ηλεκτρονική επαλήθευση από την ΑΑΔΕ, η ποσότητα που αγοράστηκε θα αφαιρείται αυτόματα από το διαθέσιμο ετήσιο υπόλοιπο του αγρότη.

Η εφαρμογή δεν θα επιτρέπει την έκδοση κουπονιού για ποσότητα μεγαλύτερη από το υπόλοιπο που δικαιούται ο παραγωγός. Το κουπόνι θα έχει συγκεκριμένη διάρκεια ισχύος και θα ακυρώνεται αυτόματα μετά τη λήξη του, εφόσον δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Για περιπτώσεις προβλημάτων σύνδεσης στο διαδίκτυο προβλέπεται και εφεδρική διαδικασία μέσω εφαρμογής κινητού τηλεφώνου που λειτουργεί εκτός δικτύου. Στην περίπτωση αυτή κάθε κουπόνι θα μπορεί να αφορά έως 50 λίτρα, με ανώτατο όριο πέντε κουπόνια ανά αγρότη ετησίως.

Τι αλλάζει για τους πρατηριούχους

Στο νέο σύστημα μπαίνουν υποχρεωτικά και τα πρατήρια υγρών καυσίμων που επιθυμούν να διαθέτουν αγροτικό πετρέλαιο με απαλλαγή από τον ΕΦΚ και τον αναλογούντα ΦΠΑ. Οι πρατηριούχοι θα πρέπει να εγγραφούν στην εφαρμογή myDiesel, αφού προηγουμένως επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους στο Μητρώο Πρατηρίων Δημόσιας Χρήσης της ΑΑΔΕ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής, περίπου 450 πρατήρια εμφάνιζαν ελλείψεις στο Μητρώο και ενημερώθηκαν σχετικά την προηγούμενη εβδομάδα. Σχεδόν τα μισά έχουν ήδη προχωρήσει στις απαραίτητες διορθώσεις.

Για τους πρατηριούχους προβλέπεται αυτοματοποιημένη επιστροφή του ΕΦΚ, τουλάχιστον κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, μετά την επαλήθευση των παραστατικών μέσω των συστημάτων myDATA ή eSend, χωρίς να απαιτείται πρόσθετη ενέργεια από την πλευρά τους. Παράλληλα, νομοθετική διάταξη που προωθεί το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προβλέπει την επιστροφή στους πρατηριούχους και του ΦΠΑ που αναλογεί στον ΕΦΚ. Τα ποσά των επιστροφών θα είναι ακατάσχετα και δεν θα συμψηφίζονται με οφειλές.

Οι παγίδες και οι έλεγχοι

Για το τελευταίο δίμηνο του 2026 η εφαρμογή θα εμφανίζει το υπόλοιπο της ποσότητας που δικαιούται κάθε αγρότης, αφού αφαιρεθούν οι αγορές που έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Οκτωβρίου 2026. Εφόσον δεν είναι διαθέσιμα τα οριστικά στοιχεία της ΕΑΕ του 2026, το δικαίωμα θα υπολογίζεται προσωρινά με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα και θα αναπροσαρμόζεται στη συνέχεια. Αν από την εκκαθάριση προκύψει ότι ο αγρότης αγόρασε μεγαλύτερη ποσότητα πετρελαίου από αυτή που δικαιούνταν, η διαφορά θα αφαιρείται από το δικαίωμα του επόμενου έτους. Εάν δεν υποβληθεί νέα ΕΑΕ, ο αντίστοιχος ΕΦΚ μπορεί να καταλογιστεί και να αναζητηθεί από τον δικαιούχο.

Το πετρέλαιο που αγοράζεται με απαλλαγή φόρου θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για γεωργικές δραστηριότητες. Η ΑΑΔΕ θα πραγματοποιεί διασταυρώσεις στις ποσότητες και στα παραστατικά, τα οποία οι αγρότες οφείλουν να διατηρούν στο αρχείο τους. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί χρήση του καυσίμου για διαφορετικό σκοπό, θα αναζητείται ο αναλογών ΕΦΚ.

Οι λειτουργίες της νέας εφαρμογής θα παρουσιαστούν την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά και τον διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή.

Πηγή: insider.gr